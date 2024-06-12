https://ria.ru/20240612/cuba-1952412260.html
"Пять тысяч ядерных боеголовок". В США забили тревогу из-за Кубы
"Пять тысяч ядерных боеголовок". В США забили тревогу из-за Кубы - РИА Новости, 12.06.2024
"Пять тысяч ядерных боеголовок". В США забили тревогу из-за Кубы
Нынешняя геополитическая ситуация вокруг Кубы, куда прибыли корабли ВМФ России, напоминает Карибский кризис в 1962 году, отличие в том, что США больше не... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:16
2024-06-12T18:16
2024-06-12T23:01
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Нынешняя геополитическая ситуация вокруг Кубы, куда прибыли корабли ВМФ России, напоминает Карибский кризис в 1962 году, отличие в том, что США больше не обладают такой же мощью, как в эпоху холодной войны, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мы уже бывали в подобной ситуации раньше — в 1962 году. Но разница в том, что сегодня мы гораздо слабее. Единственная имеющая значение сила, которая у нас еще есть, — это пять с лишним тысяч ядерных боеголовок. Но с каждым днем ситуация становится все хуже", — сказал Уилкерсон.Тактическая группа из четырех российских судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посещает порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества.В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой и строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.
https://ria.ru/20240612/korabli-1952378291.html
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куба, гавана, москва, в мире
Куба, Гавана, Москва, В мире
"Пять тысяч ядерных боеголовок". В США забили тревогу из-за Кубы
Полковник Уилкерсон: США стали гораздо слабее со времен Карибского кризиса