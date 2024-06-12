https://ria.ru/20240612/chernyshenko-1952410699.html

Чернышенко оценил объем перевозок на курорты юга России

Чернышенко оценил объем перевозок на курорты юга России - РИА Новости, 12.06.2024

Чернышенко оценил объем перевозок на курорты юга России

Объем перевозок на курорты юга России достаточный, процесс контролируется, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T18:05

2024-06-12T18:05

2024-06-12T18:05

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Объем перевозок на курорты юга России достаточный, процесс контролируется, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Все достаточно. Этот процесс абсолютно управляемый", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240612/bilety-1952408423.html

россия

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2024

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россия, дмитрий чернышенко