https://ria.ru/20240612/chernila-1952270904.html

"Такого человек еще не ощущал". Что придумали российские ученые

"Такого человек еще не ощущал". Что придумали российские ученые - РИА Новости, 12.06.2024

"Такого человек еще не ощущал". Что придумали российские ученые

В России создали натуральные чернила для 3D-печати овощей и фруктов — причем из необычного сырья. Ученые обещают, что продукты будут максимально приближены к... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T08:00

2024-06-12T08:00

2024-06-12T08:08

россия

вятский государственный университет

российский научный фонд

изобретение

продукты

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Антонина Матвеева. В России создали натуральные чернила для 3D-печати овощей и фруктов — причем из необычного сырья. Ученые обещают, что продукты будут максимально приближены к натуральным, при этом количество витаминов и минералов в них можно контролировать. Об уникальной разработке — в материале РИА Новости.Два года разработкиИдея фуд-принтинга не нова. Еще в 2013-м в США появился аппарат, который позволял создавать разные кулинарные изделия с помощью наслоения пищевого материала, такого как тесто, мясо, шоколад. Последние 15 лет технологию развивали и активно использовали в том числе в России.Однако инженеры все равно не могли имитировать текстуру растительных тканей — слишком уж сложно устроены овощи и фрукты.Решение нашли в Вятском государственном университете. Там создали биочернила на основе природных культур и включили в их состав цельные растительные клетки. Это помогло максимально приблизиться к оригиналу."Решили сосредоточиться на текстуре продукта. Нам было важно ощущение, которое человек получит от еды, и то, как долго он будет пережевывать пищу. Ведь это влияет не только на вкус, но и на насыщаемость", — говорит руководитель проекта, проректор по науке и инновациям Вятского государственного университета Сергей Литвинец.Серьезные результаты получили спустя два года после запуска. На исследование ушло порядка шести миллионов рублей, часть из которых покрыл грант Российского научного фонда. Также идею поддержали в программе "Приоритет-2030", нацеленной на развитие исследований российских университетов.Новый ингредиентОтдельным ноу-хау при создании биочернил стало использование рябины, бодяка полевого, борщевика Сосновского и других. Раньше такие культуры не рассматривали для получения пищевого сырья."Мы поняли, что эти растения потенциально могут быть пищевыми. Кроме того, они уже проявили себя как хорошо адаптирующиеся к питательной среде. Поэтому удалось без проблем нарастить биомассу. Этим сэкономили много времени в процессе исследования", — рассказывает Литвинец.Требовалось еще отобрать гидроколлоиды (специальные полимеры), которые, взаимодействуя с растительными клетками, позволят сформировать трехмерные объекты. В список вошли агар-агар, каррагинан, пектин, ксантановая камедь, геллановая камедь и конжаковая камедь.Как отметили разработчики, совмещение биотехнологических методов и 3D-печати — новое направление в пищевой промышленности. Раньше вещества, произведенные биотехнологическим путем, рассматривали лишь как источник активных веществ. Теперь растительные клетки можно использовать в качестве основы для создания продукта.Кроме того, изготовление сырья для принтера руками человека даст возможность контролировать количество белка, сахара, витаминов и минералов в конечном продукте.За и противПо словам Сергея Литвинца, технология в первую очередь будет интересна приверженцам здорового питания и тем, кто придерживается вегетарианской диеты. Чернила будет удобно брать и в поездки — человек сможет напечатать еду на принтере практически где угодно.Внешне процесс создания продуктов выглядит довольно просто и по сути напоминает работу обычного принтера. Но с одним отличием: вместо печатающего узла установлен экструдер — механизм, напоминающий кондитерский шприц, куда заправляют биочернила. Машина выдавливает их, и они застывают, приобретая нужную форму. В дальнейшем аппарат могут адаптировать и для массового потребителя.Тем не менее пока рано говорить, что это полноценная пища, отмечает диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов."Большинство продуктов, напечатанных на 3D-принтере, все равно требуют внесения пищевых добавок. Это может повлиять на ЖКТ. Из-за сильной переработки еда содержит значительно меньше питательных веществ. Как бы нам ни обещали возможность контролировать количество витаминов и минералов, мы не можем полностью воспроизвести состав продукта. В тех же овощах — тысячи элементов, необходимых человеку", — объясняет он.Диетолог Ольга Бурлакова считает, что навредить может лишь регулярное употребление такой пищи."Сама технология производства для организма безопасна, но важно понимать, что постоянно есть только искусственно созданные продукты нельзя, — предупреждает она. — Здесь скорее история про массовое производство и в перспективе — доступность для обывателя".Между тем ученые развивают проект. Сейчас тестируют клеточную биомассу из более привычных человеку растений. Это, уверяют они, расширит ассортимент "напечатанных продуктов" и даст возможность повысить их качество.

https://ria.ru/20240416/nauka-1939638317.html

https://ria.ru/20240211/biopechat-1926483082.html

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россия, вятский государственный университет, российский научный фонд, изобретение, продукты