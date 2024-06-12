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В бюджете США нашли спорные расходы на 22,7 миллиарда долларов - РИА Новости, 12.06.2024
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23:39 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/byudzhet-1952452970.html
В бюджете США нашли спорные расходы на 22,7 миллиарда долларов
В бюджете США нашли спорные расходы на 22,7 миллиарда долларов - РИА Новости, 12.06.2024
В бюджете США нашли спорные расходы на 22,7 миллиарда долларов
Более 8 тысяч пунктов американского бюджета на 2024 год содержат спорные расходы на 22,7 миллиарда долларов, заявляет общественная группа контроля "Граждане... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:39
2024-06-12T23:39
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Более 8 тысяч пунктов американского бюджета на 2024 год содержат спорные расходы на 22,7 миллиарда долларов, заявляет общественная группа контроля "Граждане против напрасных трат правительства". Как говорится в ежегодном отчете, в правительственных расходах есть пункты, которые предусматривают выделение ассигнований на определенные цели, но в обход установленных бюджетных процедур. В 2024 году общественники нашли более 8,2 тысячи таких пунктов на 22,7 миллиарда долларов, говорится в отчете. "Сумма в 22,7 миллиарда долларов является пятой во величине с момента выхода первого отчета в 1991 году", - говорится в публикации. С 1991 года таких трат общественники насчитали на сумму в 460 миллиардов долларов, говорится в отчете. Внимание общественников привлекли расходы в штатах Аляска, Мэн, Гавайи и на территории Северных Марианских островов, одной из крупнейших сумм было выделение 1,75 миллиона долларов на "улучшение безопасности общественных площадей" в музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке, говорится в публикации.
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в мире, аляска, мэн (штат), гавайи
В мире, Аляска, Мэн (штат), Гавайи
В бюджете США нашли спорные расходы на 22,7 миллиарда долларов

Более 8 тысяч пунктов бюджета США содержат спорные расходы на $22,7 миллиарда

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Более 8 тысяч пунктов американского бюджета на 2024 год содержат спорные расходы на 22,7 миллиарда долларов, заявляет общественная группа контроля "Граждане против напрасных трат правительства".
Как говорится в ежегодном отчете, в правительственных расходах есть пункты, которые предусматривают выделение ассигнований на определенные цели, но в обход установленных бюджетных процедур.
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В 2024 году общественники нашли более 8,2 тысячи таких пунктов на 22,7 миллиарда долларов, говорится в отчете.
"Сумма в 22,7 миллиарда долларов является пятой во величине с момента выхода первого отчета в 1991 году", - говорится в публикации.
С 1991 года таких трат общественники насчитали на сумму в 460 миллиардов долларов, говорится в отчете.
Внимание общественников привлекли расходы в штатах Аляска, Мэн, Гавайи и на территории Северных Марианских островов, одной из крупнейших сумм было выделение 1,75 миллиона долларов на "улучшение безопасности общественных площадей" в музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке, говорится в публикации.
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