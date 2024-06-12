https://ria.ru/20240612/britaniya-1952355428.html
В Британии предъявили обвинение мужчине, угрожавшему Фараджу
В Британии предъявили обвинение мужчине, угрожавшему Фараджу - РИА Новости, 12.06.2024
В Британии предъявили обвинение мужчине, угрожавшему Фараджу
Мужчине в Великобритании предъявили обвинения после того, как он забросал предметами лидера британской правопопулистской партии Reform UK (ранее "Партия... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:24
2024-06-12T13:24
2024-06-12T13:43
в мире
найджел фарадж
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мужчине в Великобритании предъявили обвинения после того, как он забросал предметами лидера британской правопопулистской партии Reform UK (ранее "Партия Brexit") Найджела Фараджа во время его предвыборной кампании в городе Барнсли, пишет в среду газета Guardian. "Мужчине было предъявлено обвинение в угрожающем поведении по отношению к Найджелу Фараджу после того, как в лидера Реформистской партии Великобритании бросали предметы во время предвыборной кампании", - сказано в статье. Отмечается, что мужчину отпустили под залог, он должен предстать перед магистратским судом Барнсли 26 июня. Инцидент произошел во вторник. Политик приветствовал своих сторонников со второго этажа открытого автобуса, когда неизвестный бросил в Фараджа стаканчик и другой предмет. Позднее мужчину задержали. На прошлой неделе девушка облила Фараджа молочным коктейлем в первый день его предвыборной кампании. Полиция задержала двух человек, девушке предъявили обвинения. За день до этого политик заявил о своём намерении баллотироваться на пост депутата в парламенте на всеобщих выборах 4 июля. Как сообщали британские СМИ, партия Reform UK может переманить голоса сторонников правящих консерваторов. Ранее старший преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском университете Марк Гарнетт заявил РИА Новости, что партия Reform UK является "привлекательной" альтернативой для сторонников консерваторов с более правыми убеждениями. Эксперт назвал это одной из причин хрупкого положения тори перед выборами, которые, по его мнению, могут обернуться для правящей партии ещё более сокрушительным поражением, чем в 1997 году.
https://ria.ru/20201104/tramp-1583074095.html
https://ria.ru/20240506/britaniya-1943996540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, найджел фарадж, великобритания
В мире, Найджел Фарадж, Великобритания
В Британии предъявили обвинение мужчине, угрожавшему Фараджу
В Британии предъявили обвинение мужчине, забросавшего Фараджа предметами
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Мужчине в Великобритании предъявили обвинения после того, как он забросал предметами лидера британской правопопулистской партии Reform UK (ранее "Партия Brexit") Найджела Фараджа во время его предвыборной кампании в городе Барнсли, пишет в среду газета Guardian
.
"Мужчине было предъявлено обвинение в угрожающем поведении по отношению к Найджелу Фараджу после того, как в лидера Реформистской партии Великобритании бросали предметы во время предвыборной кампании", - сказано в статье.
Отмечается, что мужчину отпустили под залог, он должен предстать перед магистратским судом Барнсли 26 июня.
Инцидент произошел во вторник. Политик приветствовал своих сторонников со второго этажа открытого автобуса, когда неизвестный бросил в Фараджа стаканчик и другой предмет. Позднее мужчину задержали.
На прошлой неделе девушка облила Фараджа молочным коктейлем в первый день его предвыборной кампании. Полиция задержала двух человек, девушке предъявили обвинения. За день до этого политик заявил о своём намерении баллотироваться на пост депутата в парламенте на всеобщих выборах 4 июля. Как сообщали британские СМИ, партия Reform UK может переманить голоса сторонников правящих консерваторов.
Ранее старший преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском университете Марк Гарнетт заявил РИА Новости, что партия Reform UK является "привлекательной" альтернативой для сторонников консерваторов с более правыми убеждениями. Эксперт назвал это одной из причин хрупкого положения тори перед выборами, которые, по его мнению, могут обернуться для правящей партии ещё более сокрушительным поражением, чем в 1997 году.