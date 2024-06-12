Рейтинг@Mail.ru
BrahMos не планирует поставку своих ракет в Россию - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/brahmos-1952332518.html
BrahMos не планирует поставку своих ракет в Россию
BrahMos не планирует поставку своих ракет в Россию - РИА Новости, 12.06.2024
BrahMos не планирует поставку своих ракет в Россию
Компания BrahMos не планирует поставку своих ракет в Россию, заявили РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо предприятия Атул Динкар Ране и... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:21
2024-06-12T10:21
россия
москва
индия
brahmos aerospace
нпо машиностроения
брамос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577193389_0:0:3372:1897_1920x0_80_0_0_3261fb3f9de6b5879bba87ef88bc4694.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Компания BrahMos не планирует поставку своих ракет в Россию, заявили РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо предприятия Атул Динкар Ране и заместитель генерального директора Санджив Кумар Джоши. "На данный момент таких планов нет", - сказали представители компании, отвечая на вопрос о возможности таких поставок. BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения". В настоящее время топливо для ракеты BrahMos экспортируется в Индию из России.
https://ria.ru/20231122/raketa-1911009289.html
россия
москва
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577193389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3ff00ba4eb77deec2e6801c1733bd3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, индия, brahmos aerospace, нпо машиностроения, брамос
Россия, Москва, Индия, BrahMos Aerospace, НПО Машиностроения, Брамос
BrahMos не планирует поставку своих ракет в Россию

Компания BrahMos заявила, что пока не планирует поставку своих ракет в Россию

© AP Photo / Dmitri LovetskyРакеты "Брамос" производства России и Индии
Ракеты Брамос производства России и Индии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Ракеты "Брамос" производства России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Компания BrahMos не планирует поставку своих ракет в Россию, заявили РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо предприятия Атул Динкар Ране и заместитель генерального директора Санджив Кумар Джоши.
"На данный момент таких планов нет", - сказали представители компании, отвечая на вопрос о возможности таких поставок.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения". В настоящее время топливо для ракеты BrahMos экспортируется в Индию из России.
Модель индийской сверхзвуковой крылатой ракеты Брамос на выставке Defense Expo - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В Индии испытали ракету Brahmos с борта новейшего эсминца "Импхал"
22 ноября 2023, 11:46
 
РоссияМоскваИндияBrahMos AerospaceНПО МашиностроенияБрамос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала