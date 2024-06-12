https://ria.ru/20240612/brahmos-1952332518.html

BrahMos не планирует поставку своих ракет в Россию

BrahMos не планирует поставку своих ракет в Россию - РИА Новости, 12.06.2024

BrahMos не планирует поставку своих ракет в Россию

Компания BrahMos не планирует поставку своих ракет в Россию, заявили РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо предприятия Атул Динкар Ране и... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:21

2024-06-12T10:21

2024-06-12T10:21

россия

москва

индия

brahmos aerospace

нпо машиностроения

брамос

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Компания BrahMos не планирует поставку своих ракет в Россию, заявили РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо предприятия Атул Динкар Ране и заместитель генерального директора Санджив Кумар Джоши. "На данный момент таких планов нет", - сказали представители компании, отвечая на вопрос о возможности таких поставок. BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения". В настоящее время топливо для ракеты BrahMos экспортируется в Индию из России.

https://ria.ru/20231122/raketa-1911009289.html

россия

москва

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, москва, индия, brahmos aerospace, нпо машиностроения, брамос