https://ria.ru/20240612/bloomberg-1952324317.html

СМИ: США готовят новый дерзкий план против России

СМИ: США готовят новый дерзкий план против России - РИА Новости, 12.06.2024

СМИ: США готовят новый дерзкий план против России

Администрация президента США Джо Байдена планирует наложить санкции на якобы поставляемые в Россию чипы из Китая, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T08:59

2024-06-12T08:59

2024-06-12T08:59

технологии

россия

сша

джо байден

джон кирби

госдума рф

санкции в отношении россии

вячеслав володин

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена планирует наложить санкции на якобы поставляемые в Россию чипы из Китая, сообщает Bloomberg."Эти изменения в особенности затрагивают полупроводниковые чипы", — говорится в материале.Как указали журналисты со ссылкой на анонимные источники, участвующие в разработке законопроекта, Белый дом в среду объявит о наложении санкций на китайские фирмы, которые якобы поставляют в Россию полупроводниковые чипы, производимые по американским технологиям.Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России.В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику страны.

https://ria.ru/20240607/infobrics-1951302951.html

https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html

россия

сша

китай

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