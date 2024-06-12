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СМИ: США готовят новый дерзкий план против России - РИА Новости, 12.06.2024
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08:59 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/bloomberg-1952324317.html
СМИ: США готовят новый дерзкий план против России
СМИ: США готовят новый дерзкий план против России - РИА Новости, 12.06.2024
СМИ: США готовят новый дерзкий план против России
Администрация президента США Джо Байдена планирует наложить санкции на якобы поставляемые в Россию чипы из Китая, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:59
2024-06-12T08:59
технологии
россия
сша
джо байден
джон кирби
госдума рф
санкции в отношении россии
вячеслав володин
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена планирует наложить санкции на якобы поставляемые в Россию чипы из Китая, сообщает Bloomberg."Эти изменения в особенности затрагивают полупроводниковые чипы", — говорится в материале.Как указали журналисты со ссылкой на анонимные источники, участвующие в разработке законопроекта, Белый дом в среду объявит о наложении санкций на китайские фирмы, которые якобы поставляют в Россию полупроводниковые чипы, производимые по американским технологиям.Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России.В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику страны.
https://ria.ru/20240607/infobrics-1951302951.html
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технологии, россия, сша, джо байден, джон кирби, госдума рф, санкции в отношении россии, вячеслав володин, китай, в мире, политика
Технологии, Россия, США, Джо Байден, Джон Кирби, Госдума РФ, Санкции в отношении России, Вячеслав Володин, Китай, В мире, Политика
СМИ: США готовят новый дерзкий план против России

Bloomberg: США хотят ввести санкции против китайских фирм за поставку чипов в РФ

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена планирует наложить санкции на якобы поставляемые в Россию чипы из Китая, сообщает Bloomberg.
«
"Эти изменения в особенности затрагивают полупроводниковые чипы", — говорится в материале.
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Как указали журналисты со ссылкой на анонимные источники, участвующие в разработке законопроекта, Белый дом в среду объявит о наложении санкций на китайские фирмы, которые якобы поставляют в Россию полупроводниковые чипы, производимые по американским технологиям.
Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях и мерах экспортного контроля против России.
В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия развивается, несмотря на заявления Вашингтона и Брюсселя, что они разорвут в клочья экономику страны.
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ТехнологииРоссияСШАДжо БайденДжон КирбиГосдума РФСанкции в отношении РоссииВячеслав ВолодинКитайВ миреПолитика
 
 
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