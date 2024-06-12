https://ria.ru/20240612/blinken-1952379804.html

Блинкен: ответ ХАМАС на предложение о перемирии содержит несколько поправок

Блинкен: ответ ХАМАС на предложение о перемирии содержит несколько поправок - РИА Новости, 12.06.2024

Блинкен: ответ ХАМАС на предложение о перемирии содержит несколько поправок

Ответ ХАМАС на предложение о перемирии содержит несколько поправок, некоторые можно проработать, другие - нет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:46

2024-06-12T15:46

2024-06-12T15:46

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Ответ ХАМАС на предложение о перемирии содержит несколько поправок, некоторые можно проработать, другие - нет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "ХАМАС предложил несколько поправок, мы обсудили их с коллегами из Египта и премьером Катара. Некоторые поправки можно проработать, другие - нет", - заявил Блинкен в Дохе по итогам своего визита в Катар. Трансляцию мероприятия вел госдеп. Как заявил Блинкен, предложенная сделка почти идентична тому, что ранее предлагал ХАМАС. "ХАМАС могли бы ответить одним словом "да", но вместо этого они ждали почти две недели, а потом предложили больше изменений, некоторые из которых выходят за рамки той позиции, которую они ранее приняли", - сказал Блинкен. Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. "За" проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы. Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.

https://ria.ru/20240429/predlozhenie-1943031810.html

https://ria.ru/20240612/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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