https://ria.ru/20240612/bespilotnik-1952423147.html

Над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.06.2024

Над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T19:24

2024-06-12T19:24

2024-06-12T19:32

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого июня около 18.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html

белгородская область

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белгородская область, россия, безопасность