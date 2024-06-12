https://ria.ru/20240612/arest-1952445249.html

В США арестовали выходцев из России за экспорт техники в обход санкций

В США арестовали выходцев из России за экспорт техники в обход санкций - РИА Новости, 12.06.2024

В США арестовали выходцев из России за экспорт техники в обход санкций

Минюст США предъявил обвинения двум жителям США российского происхождения, их обвиняют в попытках осуществить поставку снегоуборочной техники в Россию в обход... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T22:19

2024-06-12T22:19

2024-06-12T22:19

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Минюст США предъявил обвинения двум жителям США российского происхождения, их обвиняют в попытках осуществить поставку снегоуборочной техники в Россию в обход действующих торгово-экспортных ограничений, подозреваемые арестованы сообщило ведомство в среду. Арест 40-летнего жителя Аляски Сергея Нефедова и 35-летнего жителя штата Вашингтон Марка Шумовича произошел накануне 11 июня. По информации американского минюста, мужчины являются гражданами США и уроженцами России, их обвиняют в сговоре с целью закупок в Штатах снегоуборочной техники и поставках ее в РФ через посредническую компанию в Гонконге в обход действующих экспортных ограничений. В соответствии с предъявленными обвинениями, подозреваемые в период с марта 2022 по май 2023 года "были вовлечены в схему по обходу экспортного контроля... по поставкам в Россию снегоуборочной техники и запчастей для нее на сумму в сотни тысяч долларов", говорится в сообщении минюста США. Уточняется, что вся предназначенная к поставкам техника, задержана. По сумме предъявленных обвинений в случае признания виновными подозреваемым может грозить более двадцати лет тюремного заключения, добавили в минюсте США.

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