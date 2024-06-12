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Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии - РИА Новости, 12.06.2024
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11:31 12.06.2024 (обновлено: 11:52 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/arest-1952339865.html
Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии
Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии - РИА Новости, 12.06.2024
Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии
Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:31
2024-06-12T11:52
происшествия
челябинск
челябинский электрометаллургический комбинат
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июн - РИА Новости. Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, арестован до 10 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска. Ходоровский, который руководил ЧЭМК с 2001 года, был задержан во вторник. По данным СУСК, в отношении директора в Челябинске возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Решался вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. "Заключение под стражу до 10 августа 2024 года", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос об избрании меры пресечения Ходоровскому. В суде не уточнили, предъявлено ли ему обвинение и по какой статье.
https://ria.ru/20240319/satanist-1934199989.html
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происшествия, челябинск, челябинский электрометаллургический комбинат
Происшествия, Челябинск, Челябинский электрометаллургический комбинат
Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии

Главу ЧЭМК Ходоровского арестовали до 10 августа по подозрению в педофилии

© Фото : пресс-служба правительства Челябинской областиГенеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский
Генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Челябинской области
Генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 12 июн - РИА Новости. Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, арестован до 10 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
Ходоровский, который руководил ЧЭМК с 2001 года, был задержан во вторник. По данным СУСК, в отношении директора в Челябинске возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Решался вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
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"Заключение под стражу до 10 августа 2024 года", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос об избрании меры пресечения Ходоровскому.
В суде не уточнили, предъявлено ли ему обвинение и по какой статье.
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