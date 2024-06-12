https://ria.ru/20240612/arest-1952339865.html
Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии
Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии - РИА Новости, 12.06.2024
Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии
Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:31
2024-06-12T11:31
2024-06-12T11:52
происшествия
челябинск
челябинский электрометаллургический комбинат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952342607_0:0:1195:673_1920x0_80_0_0_c81ae0f05d1874a5d663a92cf0cbac8d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 12 июн - РИА Новости. Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, арестован до 10 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска. Ходоровский, который руководил ЧЭМК с 2001 года, был задержан во вторник. По данным СУСК, в отношении директора в Челябинске возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Решался вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. "Заключение под стражу до 10 августа 2024 года", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос об избрании меры пресечения Ходоровскому. В суде не уточнили, предъявлено ли ему обвинение и по какой статье.
https://ria.ru/20240319/satanist-1934199989.html
https://ria.ru/20231101/prodyuser-1906738229.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952342607_58:0:1109:788_1920x0_80_0_0_6fcfbf42bd8387cbe5b36dc4a690eb71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, челябинский электрометаллургический комбинат
Происшествия, Челябинск, Челябинский электрометаллургический комбинат
Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии
Главу ЧЭМК Ходоровского арестовали до 10 августа по подозрению в педофилии
ЧЕЛЯБИНСК, 12 июн - РИА Новости. Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, арестован до 10 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
Ходоровский, который руководил ЧЭМК с 2001 года, был задержан во вторник. По данным СУСК, в отношении директора в Челябинске возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Решался вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
"Заключение под стражу до 10 августа 2024 года", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос об избрании меры пресечения Ходоровскому.
В суде не уточнили, предъявлено ли ему обвинение и по какой статье.