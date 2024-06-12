https://ria.ru/20240612/arest-1952339865.html

Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии

Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии - РИА Новости, 12.06.2024

Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии

Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:31

2024-06-12T11:31

2024-06-12T11:52

происшествия

челябинск

челябинский электрометаллургический комбинат

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июн - РИА Новости. Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, арестован до 10 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска. Ходоровский, который руководил ЧЭМК с 2001 года, был задержан во вторник. По данным СУСК, в отношении директора в Челябинске возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Решался вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. "Заключение под стражу до 10 августа 2024 года", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос об избрании меры пресечения Ходоровскому. В суде не уточнили, предъявлено ли ему обвинение и по какой статье.

https://ria.ru/20240319/satanist-1934199989.html

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челябинск

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Дарья Буймова

происшествия, челябинск, челябинский электрометаллургический комбинат