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Суд в Москве заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии

Суд в Москве заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии - РИА Новости, 12.06.2024

Суд в Москве заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии

Басманный суд Москвы заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии Русудан Иванеишвили и еще трех иностранцев по статье о наемничестве, сообщается на... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T00:57

2024-06-12T00:57

2024-06-12T05:18

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии Русудан Иванеишвили и еще трех иностранцев по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы."Удовлетворены ходатайства о заочных арестах Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М.", — сказано в картотеке. Всем им вменяется ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса Российской Федерации (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).Согласно информации в открытых источниках, в украинской армии служит снайперша "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили, находящаяся в международном розыске.Ранее Минобороны России сообщало, что за время специальной военной операции на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика, из которых 561 — прибывшие из Грузии.

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