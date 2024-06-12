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Суд в Москве заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии
Суд в Москве заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии - РИА Новости, 12.06.2024
Суд в Москве заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии
Басманный суд Москвы заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии Русудан Иванеишвили и еще трех иностранцев по статье о наемничестве, сообщается на... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T00:57
2024-06-12T00:57
2024-06-12T05:18
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии Русудан Иванеишвили и еще трех иностранцев по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы."Удовлетворены ходатайства о заочных арестах Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М.", — сказано в картотеке. Всем им вменяется ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса Российской Федерации (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).Согласно информации в открытых источниках, в украинской армии служит снайперша "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили, находящаяся в международном розыске.Ранее Минобороны России сообщало, что за время специальной военной операции на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика, из которых 561 — прибывшие из Грузии.
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москва, россия, белоруссия, вооруженные силы украины, в мире
Москва, Россия, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, В мире
Суд в Москве заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии
Суд в Москве заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии Иванеишвили
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии Русудан Иванеишвили и еще трех иностранцев по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Удовлетворены ходатайства о заочных арестах Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М.", — сказано в картотеке.
Всем им вменяется ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса Российской Федерации (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).
Согласно информации в открытых источниках, в украинской армии служит снайперша "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили, находящаяся в международном розыске.
Ранее Минобороны России сообщало, что за время специальной военной операции на Украину
прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика, из которых 561 — прибывшие из Грузии
.