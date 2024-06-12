https://ria.ru/20240612/apple-1952420028.html
Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире
Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире - РИА Новости, 12.06.2024
Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире
Apple обогнала по капитализации Microsoft и вновь стала самой дорогой компанией в мире, следует из данных торгов. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:04
2024-06-12T19:04
2024-06-12T19:04
экономика
технологии
apple
microsoft corporation
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Apple обогнала по капитализации Microsoft и вновь стала самой дорогой компанией в мире, следует из данных торгов. По состоянию на 18.36 мск цена акций Apple росла на 4,8%, до 217,14 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании в моменте достигала 3,33 триллиона долларов. Кроме того, ранее в ходе торгов стоимость акций Apple достигала нового исторического максимума в 218,1 доллара. Рыночная стоимость Microsoft в то же время составляла 3,261 триллиона долларов. Показатель третьей самой дорогой компании в мире, Nvidia, достигала 3,089 триллиона долларов. Бумаги Apple активно растут в цене второй день подряд, по итогам вторника они подорожали на 7,3%. Ранее в понедельник компания объявила о партнерстве с OpenAI для интеграции ChatGPT в приложения Apple. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://ria.ru/20240404/fas-1937750640.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, apple, microsoft corporation
Экономика, Технологии, Apple, Microsoft Corporation
Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире
Apple обогнала по капитализации Microsoft, вновь стала самой дорогой компанией
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Apple обогнала по капитализации Microsoft и вновь стала самой дорогой компанией в мире, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.36 мск цена акций Apple росла на 4,8%, до 217,14 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании в моменте достигала 3,33 триллиона долларов. Кроме того, ранее в ходе торгов стоимость акций Apple достигала нового исторического максимума в 218,1 доллара.
Рыночная стоимость Microsoft в то же время составляла 3,261 триллиона долларов. Показатель третьей самой дорогой компании в мире, Nvidia, достигала 3,089 триллиона долларов.
Бумаги Apple активно растут в цене второй день подряд, по итогам вторника они подорожали на 7,3%. Ранее в понедельник компания объявила о партнерстве с OpenAI для интеграции ChatGPT в приложения Apple.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.