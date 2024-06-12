https://ria.ru/20240612/aktsiya-1952406321.html
В столице Нигера прошла массовая акция к Дню России
В столице Нигера прошла массовая акция к Дню России - РИА Новости, 12.06.2024
В столице Нигера прошла массовая акция к Дню России
Массовая акция приуроченная ко Дню России состоялась в столице Нигера - Ниамей. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:39
2024-06-12T17:39
2024-06-12T17:39
россия
нигер
ниамей
день россии
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НИАМЕЙ, 12 июн - РИА Новости. Массовая акция приуроченная ко Дню России состоялась в столице Нигера - Ниамей. Сотни мотоциклистов проехали по центральным улицам города, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции подняли флаги России и Нигера, а также развернули плакат с надписью "12 июня, день России, с праздником Россия". Колонну мотоциклистов встречали люди на обочинах с аплодисментами. Всего в мероприятии приняли участие около 400 мотоциклистов. Колонна проехала по городу, начиная от кольцевой развязки Патри (Родина) и далее по всем главным дорогам Ниамея. Акцию организовали пророссийские молодежные объединения и организации, представляющие интересы инвалидов в Нигере.
https://ria.ru/20240502/niamey-1943384012.html
россия
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Массовая акция ко Дню России в столице Нигер
Массовая акция, приуроченная ко Дню России, состоялась в столице Нигера: сотни мотоциклистов проехали по центральным улицам города Ниамей, передает корреспондент РИА Новости
2024-06-12T17:39
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нигер, ниамей, день россии
Россия, Нигер, Ниамей, День России
В столице Нигера прошла массовая акция к Дню России
В столице Ниамея сотни мотоциклистов провели акцию, приуроченную к Дню России