https://ria.ru/20240612/aktsiya-1952406321.html

В столице Нигера прошла массовая акция к Дню России

В столице Нигера прошла массовая акция к Дню России - РИА Новости, 12.06.2024

В столице Нигера прошла массовая акция к Дню России

Массовая акция приуроченная ко Дню России состоялась в столице Нигера - Ниамей. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:39

2024-06-12T17:39

2024-06-12T17:39

россия

нигер

ниамей

день россии

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НИАМЕЙ, 12 июн - РИА Новости. Массовая акция приуроченная ко Дню России состоялась в столице Нигера - Ниамей. Сотни мотоциклистов проехали по центральным улицам города, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции подняли флаги России и Нигера, а также развернули плакат с надписью "12 июня, день России, с праздником Россия". Колонну мотоциклистов встречали люди на обочинах с аплодисментами. Всего в мероприятии приняли участие около 400 мотоциклистов. Колонна проехала по городу, начиная от кольцевой развязки Патри (Родина) и далее по всем главным дорогам Ниамея. Акцию организовали пророссийские молодежные объединения и организации, представляющие интересы инвалидов в Нигере.

https://ria.ru/20240502/niamey-1943384012.html

россия

нигер

ниамей

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Массовая акция ко Дню России в столице Нигер Массовая акция, приуроченная ко Дню России, состоялась в столице Нигера: сотни мотоциклистов проехали по центральным улицам города Ниамей, передает корреспондент РИА Новости 2024-06-12T17:39 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, нигер, ниамей, день россии