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Путин присвоил звание генерала-полковника двум военнослужащим ВС России - РИА Новости, 11.06.2024
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22:44 11.06.2024 (обновлено: 23:16 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/zvanie-1952294946.html
Путин присвоил звание генерала-полковника двум военнослужащим ВС России
Путин присвоил звание генерала-полковника двум военнослужащим ВС России - РИА Новости, 11.06.2024
Путин присвоил звание генерала-полковника двум военнослужащим ВС России
Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю начальника Генерального штаба российских Вооруженных сил Василию Трушину и начальнику... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T22:44
2024-06-11T23:16
россия
анатолий гуляев
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю начальника Генерального штаба российских Вооруженных сил Василию Трушину и начальнику Главного управления вооружения Анатолию Гуляеву, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации. "Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил России: генерал-полковника Гуляеву Анатолию Васильевичу, Трушину Василию Викторовичу", — говорится в документе.Трушин — председатель Военно-научного комитета российских Вооруженных сил России.Гуляев с 2012 по 2015 год занимал пост руководителя Департамента вооружения Минобороны. Главное управление вооружения он возглавил 1 декабря 2015 года.
https://ria.ru/20240611/nagrazhdenie-1952247263.html
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россия, анатолий гуляев, владимир путин, безопасность
Россия, Анатолий Гуляев, Владимир Путин, Безопасность
Путин присвоил звание генерала-полковника двум военнослужащим ВС России

Путин присвоил звание генерал-полковника Трушину и Гуляеву

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВасилий Трушин
Василий Трушин - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Василий Трушин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю начальника Генерального штаба российских Вооруженных сил Василию Трушину и начальнику Главного управления вооружения Анатолию Гуляеву, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил России: генерал-полковника Гуляеву Анатолию Васильевичу, Трушину Василию Викторовичу", — говорится в документе.
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Трушин — председатель Военно-научного комитета российских Вооруженных сил России.
Гуляев с 2012 по 2015 год занимал пост руководителя Департамента вооружения Минобороны. Главное управление вооружения он возглавил 1 декабря 2015 года.
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