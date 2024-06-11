https://ria.ru/20240611/zvanie-1952294946.html

Путин присвоил звание генерала-полковника двум военнослужащим ВС России

Путин присвоил звание генерала-полковника двум военнослужащим ВС России - РИА Новости, 11.06.2024

Путин присвоил звание генерала-полковника двум военнослужащим ВС России

Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю начальника Генерального штаба российских Вооруженных сил Василию Трушину и начальнику... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T22:44

2024-06-11T22:44

2024-06-11T23:16

россия

анатолий гуляев

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952294805_0:30:1460:851_1920x0_80_0_0_df0e18f99d041d0ead77ba622cf68f2b.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю начальника Генерального штаба российских Вооруженных сил Василию Трушину и начальнику Главного управления вооружения Анатолию Гуляеву, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации. "Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил России: генерал-полковника Гуляеву Анатолию Васильевичу, Трушину Василию Викторовичу", — говорится в документе.Трушин — председатель Военно-научного комитета российских Вооруженных сил России.Гуляев с 2012 по 2015 год занимал пост руководителя Департамента вооружения Минобороны. Главное управление вооружения он возглавил 1 декабря 2015 года.

https://ria.ru/20240611/nagrazhdenie-1952247263.html

https://ria.ru/20240531/rossiya-1949613413.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анатолий гуляев, владимир путин, безопасность