https://ria.ru/20240611/zemletryasenie-1952125688.html

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение - РИА Новости, 11.06.2024

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на границе Киргизии и Таджикистана, такие данные приводит во вторник киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:11

2024-06-11T11:11

2024-06-11T11:11

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БИШКЕК, 11 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на границе Киргизии и Таджикистана, такие данные приводит во вторник киргизский институт сейсмологии. По данным института, подземные толчки магнитудой 4,2 произошли в 12.27 (9.27 мск). Эпицентр располагался на границе Таджикистана и Киргизии, в 27 километрах к юго-востоку от села Дароот-Коргон и в 140 километрах от города Оша. "В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Дароот-Коргон, Ачык-Суу, Кара-Шыбак, Жар-Башы - 3 балла, в селах Карамык, Шибээ, Кулчу, Чак, Кызыл-Эшме - 2,5 балла", - уточнили в сейсмоинституте. По данным МЧС Киргизии, жертв и разрушений в результате колебаний земной коры на территории республики нет.

https://ria.ru/20240611/zemletryasenie-1952084067.html

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