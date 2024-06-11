https://ria.ru/20240611/zelenskiy-1952259625.html
"Кто тянул за язык?" В Киеве раскрыли грубую ошибку Зеленского
"Кто тянул за язык?" В Киеве раскрыли грубую ошибку Зеленского - РИА Новости, 11.06.2024
"Кто тянул за язык?" В Киеве раскрыли грубую ошибку Зеленского
Отсутствие интеллекта и неумение выступать без заготовленного текста привели к тому, что Владимир Зеленский испортил отношения с Израилем, заявил бывший... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:49
2024-06-11T18:49
2024-06-11T22:03
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Отсутствие интеллекта и неумение выступать без заготовленного текста привели к тому, что Владимир Зеленский испортил отношения с Израилем, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу NewsRoom.В начале июня Зеленский на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре завил, что Украина признает Палестину как государство и сделает все, чтобы "Израиль остановился"."Меня откровенно покоробили ответы Зеленского относительно Израиля, после которых в Израиле резко поднялись антиукраинские настроения, <…> израильтян покоробило то, что он сказал, что мы, имеется в виду Украина, сделаем все, чтобы остановить Израиль", — отметил Тука.По словам бывшего замминистра, у Зеленского не хватает интеллекта и подготовки, чтобы выступать публично без заранее заготовленного текста с суфлером. По его мнению, окружение главы киевского режима должно запретить ему формат ответов на вопросы, чтобы "не позорить себя и страну"."Кто за язык тянул? Вот надо было это сейчас?" — возмутился Тука.Ранее Зеленский неоднократно жаловался, что палестино-израильский конфликт отвлек внимание мирового сообщества и переориентировал фокус помощи США с проблем Украины в сторону сектора Газа.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибло около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а их танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта.
https://ria.ru/20240611/sholts-1952238399.html
https://ria.ru/20240611/zelenskiy-1952217839.html
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в мире, израиль, украина, владимир зеленский, хамас, раф, рафах (провинция)
В мире, Израиль, Украина, Владимир Зеленский, ХАМАС, РАФ, Рафах (провинция)
"Кто тянул за язык?" В Киеве раскрыли грубую ошибку Зеленского
Тука: Зеленский поссорился с Израилем из-за отсутствия интеллекта
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Отсутствие интеллекта и неумение выступать без заготовленного текста привели к тому, что Владимир Зеленский испортил отношения с Израилем, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу NewsRoom.
В начале июня Зеленский на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
завил, что Украина признает Палестину
как государство и сделает все, чтобы "Израиль остановился".
"Меня откровенно покоробили ответы Зеленского относительно Израиля, после которых в Израиле резко поднялись антиукраинские настроения, <…> израильтян покоробило то, что он сказал, что мы, имеется в виду Украина, сделаем все, чтобы остановить Израиль", — отметил Тука.
По словам бывшего замминистра, у Зеленского не хватает интеллекта и подготовки, чтобы выступать публично без заранее заготовленного текста с суфлером. По его мнению, окружение главы киевского режима должно запретить ему формат ответов на вопросы, чтобы "не позорить себя и страну".
"Кто за язык тянул? Вот надо было это сейчас?" — возмутился Тука.
Ранее Зеленский неоднократно жаловался, что палестино-израильский конфликт отвлек внимание мирового сообщества и переориентировал фокус помощи США
с проблем Украины в сторону сектора Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибло около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах
в рамках контртеррористической операции, а их танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах
" со стороны сектора Газа. Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта
.