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Проект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, направили в правительство - РИА Новости, 11.06.2024
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17:39 11.06.2024 (обновлено: 17:40 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/zapret-1952241231.html
Проект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, направили в правительство
Проект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, направили в правительство - РИА Новости, 11.06.2024
Проект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, направили в правительство
На отзыв в кабмин направлен законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, в случае нарушения запрета предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:39
2024-06-11T17:40
общество
россия
михаил матвеев
сергей обухов
госдума рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На отзыв в кабмин направлен законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, в случае нарушения запрета предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей, сообщил депутат ГД Михаил Матвеев в своем Telegram-канале. Проект разработали депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов. "Законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, готов и внесён мной и коллегой Обуховым на официальный отзыв в правительство РФ (требование, необходимое для внесения законопроекта по изменениям в КоАП РФ в Госдуму)", - написал он. В проекте сказано, что закрывать лицо можно в случае медицинских показаний, трудовой деятельности, в зимнее время и при проведении новогодних и других праздников. Также разрешено носить головные летние уборы и солнцезащитные очки. В других случаях за закрытие лица грозит штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение - от 15 до 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240527/odezhda-1948762717.html
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общество, россия, михаил матвеев, сергей обухов, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Матвеев, Сергей Обухов, Госдума РФ
Проект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, направили в правительство

ГД направила в правительство проект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание дома правительства Российской Федерации
Вид на здание дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на здание дома правительства Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На отзыв в кабмин направлен законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, в случае нарушения запрета предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей, сообщил депутат ГД Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.
Проект разработали депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов.
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Правительство ответило на вопрос о запрете на ношение религиозной одежды
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"Законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, готов и внесён мной и коллегой Обуховым на официальный отзыв в правительство РФ (требование, необходимое для внесения законопроекта по изменениям в КоАП РФ в Госдуму)", - написал он.
В проекте сказано, что закрывать лицо можно в случае медицинских показаний, трудовой деятельности, в зимнее время и при проведении новогодних и других праздников.
Также разрешено носить головные летние уборы и солнцезащитные очки.
В других случаях за закрытие лица грозит штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение - от 15 до 30 тысяч рублей.
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ОбществоРоссияМихаил МатвеевСергей ОбуховГосдума РФ
 
 
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