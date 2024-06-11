https://ria.ru/20240611/zapret-1952241231.html

Проект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, направили в правительство

Проект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, направили в правительство - РИА Новости, 11.06.2024

Проект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, направили в правительство

На отзыв в кабмин направлен законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, в случае нарушения запрета предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:39

2024-06-11T17:39

2024-06-11T17:40

общество

россия

михаил матвеев

сергей обухов

госдума рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На отзыв в кабмин направлен законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, в случае нарушения запрета предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей, сообщил депутат ГД Михаил Матвеев в своем Telegram-канале. Проект разработали депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов. "Законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо, готов и внесён мной и коллегой Обуховым на официальный отзыв в правительство РФ (требование, необходимое для внесения законопроекта по изменениям в КоАП РФ в Госдуму)", - написал он. В проекте сказано, что закрывать лицо можно в случае медицинских показаний, трудовой деятельности, в зимнее время и при проведении новогодних и других праздников. Также разрешено носить головные летние уборы и солнцезащитные очки. В других случаях за закрытие лица грозит штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение - от 15 до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240527/odezhda-1948762717.html

https://ria.ru/20240111/volodin-1920655946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил матвеев, сергей обухов, госдума рф