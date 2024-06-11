https://ria.ru/20240611/zakupki-1952078801.html

Мария Багреева: объем закупок Москвы в регионах превысил 138 млрд рублей

Мария Багреева: объем закупок Москвы в регионах превысил 138 млрд рублей - РИА Новости, 11.06.2024

Мария Багреева: объем закупок Москвы в регионах превысил 138 млрд рублей

Объем госзаказа Москвы у поставщиков из иных регионов по итогам первых пяти месяцев 2024 года составил более 138 миллиардов рублей, сообщила глава департамента... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:18

2024-06-11T09:18

2024-06-11T09:18

москва

мария багреева

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Объем госзаказа Москвы у поставщиков из иных регионов по итогам первых пяти месяцев 2024 года составил более 138 миллиардов рублей, сообщила глава департамента экономической политики столицы Мария Багреева."Московские заказчики приобретают товары, работы и услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд у поставщиков не только из столицы, но и из многих других субъектов Российской Федерации. Объем госзаказа у регионов постоянно растет: только за первые пять месяцев этого года он составил 138,1 миллиарда рублей", – приводит ее слова пресс-служба департамента.По ее словам, доля закупок у региональных поставщиков за указанный период составила 20% от всего столичного госзаказа. По сравнению с январем-маем 2023 года их объем вырос в денежном выражении на 15%, а за последние пять лет – почти утроился."Основная доля закупок приходится на поставщиков из Московской области: их объем за пять месяцев составил 68,4 миллиарда рублей. Предприниматели из Санкт-Петербурга подписали контракты на 21 миллиард рублей. Далее следуют компании из Краснодарского края с объемом закупок на 1,7 миллиарда рублей, поставщики из Новосибирской и Свердловской областей, заключившие с Москвой сделки на 1,3 и 1,1 миллиарда рублей соответственно", – цитирует пресс-служба главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.Как указывается в сообщении, первое место по закупкам у поставщиков из регионов по итогам пяти месяцев занимают работы по строительству – всего было заключено контрактов на 31,7 миллиарда рублей. На втором – поставки медицинских товаров (27,2 миллиарда рублей). На покупку элементов благоустройства московские власти потратили 5,8 миллиарда рублей, на сохранение памятников культуры – 3,9 миллиарда, на закупки стройтоваров – 2,3 миллиарда.

https://ria.ru/20240607/kompanii-1951129745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, мария багреева