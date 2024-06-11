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Прокурор запросил сроки фигурантам дела об убийстве "Моторолы" и Захарченко - РИА Новости, 11.06.2024
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14:01 11.06.2024 (обновлено: 14:02 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/zakharchenko-1952172395.html
Прокурор запросил сроки фигурантам дела об убийстве "Моторолы" и Захарченко
Прокурор запросил сроки фигурантам дела об убийстве "Моторолы" и Захарченко - РИА Новости, 11.06.2024
Прокурор запросил сроки фигурантам дела об убийстве "Моторолы" и Захарченко
Прокурор попросил суд назначить наказания вплоть до пожизненного лишения свободы обвиняемым по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:01
2024-06-11T14:02
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Прокурор попросил суд назначить наказания вплоть до пожизненного лишения свободы обвиняемым по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата "Моторолы", сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда. Уголовное дело слушается в суде с сентября прошлого года. На скамье подсудимых Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Во вторник суд приступил к прениям сторон. "Прокурор запросил Погорелову - пожизненное лишение свободы, Ену - 28 лет, Чурилову - 29 лет, Тимошенко - 24 года строгого режима", - сказал он. Как следует из материалов обвинительного заключения, в 2014 году сотрудники СБУ решили убить главу ДНР Захарченко, для чего организовали агентурную сеть, в которую вошел Погорелов. По заданию СБУ он приехал в Донецк, где следил за Захарченко. В августе 2017 года Погорелов организовал фотосессию в ресторане, где часто бывал Захарченко, установив в туалете взрывчатку. Позже ее обнаружили сотрудники полиции ДНР. Кроме того, согласно обвинительному заключению, в 2016 году сотрудники СБУ решили убить командира войсковой части 08806 ВС ДНР Арсена Павлова, известного по позывному "Моторола". Для этого Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил Павлов. 16 октября 2016 года неустановленный участник террористического сообщества привел его в действие, "Моторола" погиб в лифте. Также, согласно материалам дела, Тимошенко по предложению Погорелова собирал и передавал СБУ данные о расположении военной техники ДНР в Донецке. Чурилов, по данным прокурора, в 2016 году вошел в террористическое сообщество, созданное СБУ, после чего, в частности, собирал для них информацию о перемещении "Моторолы". Ен обвиняется в том, что передавал иностранной разведке информацию, необходимую для убийства военнослужащего в ДНР. По данным суда, Погорелову вменяют теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ. Чурилов обвиняется по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко – шпионаже и приготовлении к нему, Ен – содействии террористической деятельности.
https://ria.ru/20230921/sud-1897806496.html
https://radiosputnik.ru/20230829/arsen-pavlov-1892949949.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, александр захарченко, александр тимошенко, служба безопасности украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Александр Захарченко, Александр Тимошенко, Служба безопасности Украины
Прокурор запросил сроки фигурантам дела об убийстве "Моторолы" и Захарченко

Прокурор запросил пожизненный срок обвиняемым по делу о покушении на Захарченко

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Прокурор попросил суд назначить наказания вплоть до пожизненного лишения свободы обвиняемым по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве комбата "Моторолы", сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда.
Уголовное дело слушается в суде с сентября прошлого года. На скамье подсудимых Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Во вторник суд приступил к прениям сторон.
Суд - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко
21 сентября 2023, 15:49
"Прокурор запросил Погорелову - пожизненное лишение свободы, Ену - 28 лет, Чурилову - 29 лет, Тимошенко - 24 года строгого режима", - сказал он.
Как следует из материалов обвинительного заключения, в 2014 году сотрудники СБУ решили убить главу ДНР Захарченко, для чего организовали агентурную сеть, в которую вошел Погорелов. По заданию СБУ он приехал в Донецк, где следил за Захарченко. В августе 2017 года Погорелов организовал фотосессию в ресторане, где часто бывал Захарченко, установив в туалете взрывчатку. Позже ее обнаружили сотрудники полиции ДНР.
Кроме того, согласно обвинительному заключению, в 2016 году сотрудники СБУ решили убить командира войсковой части 08806 ВС ДНР Арсена Павлова, известного по позывному "Моторола". Для этого Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил Павлов. 16 октября 2016 года неустановленный участник террористического сообщества привел его в действие, "Моторола" погиб в лифте.
Во время памятного мероприятия, посвященного погибшему командиру ополчения ДНР Арсению Павлову (Моторола), в музее Новороссии в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Источник: обвиняемому в покушении на Захарченко вменили убийство "Моторолы"
29 августа 2023, 16:38
Также, согласно материалам дела, Тимошенко по предложению Погорелова собирал и передавал СБУ данные о расположении военной техники ДНР в Донецке. Чурилов, по данным прокурора, в 2016 году вошел в террористическое сообщество, созданное СБУ, после чего, в частности, собирал для них информацию о перемещении "Моторолы". Ен обвиняется в том, что передавал иностранной разведке информацию, необходимую для убийства военнослужащего в ДНР.
По данным суда, Погорелову вменяют теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ. Чурилов обвиняется по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко – шпионаже и приготовлении к нему, Ен – содействии террористической деятельности.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Военный суд признал законным заочный приговор полковнику ФСБ Сенину
17 января, 12:31
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлександр ЗахарченкоАлександр ТимошенкоСлужба безопасности Украины
 
 
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