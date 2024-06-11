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СБУ заявила о задержании дочери экс-мэра Полтавы за связи с Россией
СБУ заявила о задержании дочери экс-мэра Полтавы за связи с Россией - РИА Новости, 11.06.2024
СБУ заявила о задержании дочери экс-мэра Полтавы за связи с Россией
СБУ заявила о задержании в Киеве дочери бывшего мэра Полтавы по обвинению в работе на избирательный штаб "Единой России", якобы ее компания предоставляла... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:08
2024-06-11T17:08
2024-06-11T17:08
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. СБУ заявила о задержании в Киеве дочери бывшего мэра Полтавы по обвинению в работе на избирательный штаб "Единой России", якобы ее компания предоставляла маркетинговые услуги во время российских выборов в 2022 и 2023 годы. Спецслужба не указывает имени задержанной, однако, по данным издания "Украинская правда", речь идет о Наталье Веретенниковой - дочери экс-мэра Полтавы Александра Мамая. "СБУ задержала дочь экс-мэра Полтавы, работавшую на "избирательный штаб" партии Путина... сотрудничала с РФ во время российских выборов в 2022 и 2023 годах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. Ведомство утверждает, что задержанная владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, участвовавшим в PR-кампании партии "Единая Россия". Сообщается, что при ее содействии были задействованы сотни рекламных стендов и бордов ее фирмы по распространению партийной агитации. Утверждается, что якобы за время сотрудничества с "избирательным штабом" партии, она получила прибыль более чем в 35 миллионов рублей. В отношении нее завели уголовное дело по статье "коллаборационная деятельность". Ей грозит до 12 лет тюрьмы. Кроме того, на все ее имущество, в том числе три квартиры и доли в уставных капиталах двух украинских компаний, наложен арест.
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922837166.html
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в мире, полтава, киев, россия, александр мамай, служба безопасности украины, единая россия
В мире, Полтава, Киев, Россия, Александр Мамай, Служба безопасности Украины, Единая Россия
СБУ заявила о задержании дочери экс-мэра Полтавы за связи с Россией
СБУ задержала дочь экс-мэра Полтавы по подозрению в работе на "Единую Россию"