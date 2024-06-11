https://ria.ru/20240611/vystavka-1952155703.html

Выставка "Русский феникс. Суздальская земля" откроется 12 июня

Выставка "Русский феникс. Суздальская земля" откроется 12 июня - РИА Новости, 11.06.2024

Выставка "Русский феникс. Суздальская земля" откроется 12 июня

Совместный проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Музеев Московского Кремля – выставка "Русский феникс. Суздальская земля" – откроется в День России, РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:00

2024-06-11T13:00

2024-06-11T13:00

россия

суздаль

владимир

владимиро-суздальский музей-заповедник

втб (банк)

культура

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Совместный проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Музеев Московского Кремля – выставка "Русский феникс. Суздальская земля" – откроется в День России, экспозиция будет представлена при поддержке ВТБ до 1 октября 2024 года, сообщает пресс-служба банка. "Суздаль занимает особое место в истории нашей страны. В этом году отмечается тысячелетие первого летописного упоминания о городе, проект "Русский феникс. Суздальская земля" раскрывает его уникальное значение на протяжении многих веков. Поддержка выставки стала для нас еще одной возможностью принять участие в сохранении культурного наследия России. А чтобы сделать выставку доступной для всех, мы готовим новый выпуск проекта “Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих”, в котором гиды на русском жестовом языке расскажут об экспозиции и самом музее-заповеднике", – приводит пресс-служба слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой. Отмечается, что выставка будет открыта в Крестовой и Трапезной палатах Суздальского Кремля. Более 240 бесценных предметов из коллекций музеев позволят посетителям более полно и наглядно узнать о прошлом Суздальской земли. Среди древних памятников – шедевры иконописи, ювелирного искусства, западноевропейское оружие, белокаменные рельефы, богослужебные облачения, произведения лицевого шитья, драгоценные вклады русских князей и государей в храмы и монастыри Суздаля. Экспозиция начинается с произведений XI–XIII столетий – золотого века Великого княжества Владимирского. Ее открывают выдающиеся памятники: южные врата суздальского собора Рождества Богородицы; икона "Спас Златые Власы" из Успенского собора Московского Кремля; ковчег святого Димитрия Солунского и икона святого на "гробной доске", присланные в XII веке из Салоник во Владимир князю Всеволоду Большое Гнездо; серебряные украшения из Большого кремлевского клада и другие уникальные предметы. По данным пресс-службы, более поздней истории Суздальской земли посвящен раздел выставки, повествующий о видных исторических деятелях периода Московского царства – Василии Ивановиче Шуйском, последнем Рюриковиче на русском престоле, и князе Дмитрии Михайловиче Пожарском – герое Смутного времени и спасителе Отечества. Оба жертвовали в храмы и обители Суздаля драгоценные дары, некоторые из них представлены в экспозиции. Завершает выставку икона Богоматери Владимирской второй четверти XVII века, заказанная патриархом Иосифом. Она символически объединяет все ключевые события тысячелетней истории Суздаля: перенесение центра русских земель на северо-восток Руси, преемственность от Византии, становление Суздальской земли как особого "удела Богоматери" – ядра, вокруг которого собрана воедино Россия.

https://ria.ru/20231208/ermitazh-1914670135.html

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суздаль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, суздаль, владимир, владимиро-суздальский музей-заповедник, втб (банк), культура