Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Русский феникс. Суздальская земля" откроется 12 июня - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/vystavka-1952155703.html
Выставка "Русский феникс. Суздальская земля" откроется 12 июня
Выставка "Русский феникс. Суздальская земля" откроется 12 июня - РИА Новости, 11.06.2024
Выставка "Русский феникс. Суздальская земля" откроется 12 июня
Совместный проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Музеев Московского Кремля – выставка "Русский феникс. Суздальская земля" – откроется в День России, РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:00
2024-06-11T13:00
россия
суздаль
владимир
владимиро-суздальский музей-заповедник
втб (банк)
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865870892_0:210:3008:1902_1920x0_80_0_0_bf22b158a55b3e41795be482efa22f3f.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Совместный проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Музеев Московского Кремля – выставка "Русский феникс. Суздальская земля" – откроется в День России, экспозиция будет представлена при поддержке ВТБ до 1 октября 2024 года, сообщает пресс-служба банка. "Суздаль занимает особое место в истории нашей страны. В этом году отмечается тысячелетие первого летописного упоминания о городе, проект "Русский феникс. Суздальская земля" раскрывает его уникальное значение на протяжении многих веков. Поддержка выставки стала для нас еще одной возможностью принять участие в сохранении культурного наследия России. А чтобы сделать выставку доступной для всех, мы готовим новый выпуск проекта “Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих”, в котором гиды на русском жестовом языке расскажут об экспозиции и самом музее-заповеднике", – приводит пресс-служба слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой. Отмечается, что выставка будет открыта в Крестовой и Трапезной палатах Суздальского Кремля. Более 240 бесценных предметов из коллекций музеев позволят посетителям более полно и наглядно узнать о прошлом Суздальской земли. Среди древних памятников – шедевры иконописи, ювелирного искусства, западноевропейское оружие, белокаменные рельефы, богослужебные облачения, произведения лицевого шитья, драгоценные вклады русских князей и государей в храмы и монастыри Суздаля. Экспозиция начинается с произведений XI–XIII столетий – золотого века Великого княжества Владимирского. Ее открывают выдающиеся памятники: южные врата суздальского собора Рождества Богородицы; икона "Спас Златые Власы" из Успенского собора Московского Кремля; ковчег святого Димитрия Солунского и икона святого на "гробной доске", присланные в XII веке из Салоник во Владимир князю Всеволоду Большое Гнездо; серебряные украшения из Большого кремлевского клада и другие уникальные предметы. По данным пресс-службы, более поздней истории Суздальской земли посвящен раздел выставки, повествующий о видных исторических деятелях периода Московского царства – Василии Ивановиче Шуйском, последнем Рюриковиче на русском престоле, и князе Дмитрии Михайловиче Пожарском – герое Смутного времени и спасителе Отечества. Оба жертвовали в храмы и обители Суздаля драгоценные дары, некоторые из них представлены в экспозиции. Завершает выставку икона Богоматери Владимирской второй четверти XVII века, заказанная патриархом Иосифом. Она символически объединяет все ключевые события тысячелетней истории Суздаля: перенесение центра русских земель на северо-восток Руси, преемственность от Византии, становление Суздальской земли как особого "удела Богоматери" – ядра, вокруг которого собрана воедино Россия.
https://ria.ru/20231208/ermitazh-1914670135.html
https://ria.ru/20240307/leopard-1931735534.html
россия
суздаль
владимир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865870892_0:148:2533:2048_1920x0_80_0_0_41da9afc406ddb23fb9bb8206bf7604d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, суздаль, владимир, владимиро-суздальский музей-заповедник, втб (банк), культура
Россия, Суздаль, Владимир, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, ВТБ (банк), Культура

Выставка "Русский феникс. Суздальская земля" откроется 12 июня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСуздальский кремль, в центре - Рождественский собор (Рождества Богородицы)
Суздальский кремль, в центре - Рождественский собор (Рождества Богородицы) - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Суздальский кремль, в центре - Рождественский собор (Рождества Богородицы). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Совместный проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Музеев Московского Кремля – выставка "Русский феникс. Суздальская земля" – откроется в День России, экспозиция будет представлена при поддержке ВТБ до 1 октября 2024 года, сообщает пресс-служба банка.
"Суздаль занимает особое место в истории нашей страны. В этом году отмечается тысячелетие первого летописного упоминания о городе, проект "Русский феникс. Суздальская земля" раскрывает его уникальное значение на протяжении многих веков. Поддержка выставки стала для нас еще одной возможностью принять участие в сохранении культурного наследия России. А чтобы сделать выставку доступной для всех, мы готовим новый выпуск проекта “Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих”, в котором гиды на русском жестовом языке расскажут об экспозиции и самом музее-заповеднике", – приводит пресс-служба слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой.
Вид на Эрмитаж с Дворцового моста в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В Эрмитаже открывается экспозиция "Салоны" Дидро
8 декабря 2023, 17:24
Отмечается, что выставка будет открыта в Крестовой и Трапезной палатах Суздальского Кремля. Более 240 бесценных предметов из коллекций музеев позволят посетителям более полно и наглядно узнать о прошлом Суздальской земли. Среди древних памятников – шедевры иконописи, ювелирного искусства, западноевропейское оружие, белокаменные рельефы, богослужебные облачения, произведения лицевого шитья, драгоценные вклады русских князей и государей в храмы и монастыри Суздаля.
Экспозиция начинается с произведений XI–XIII столетий – золотого века Великого княжества Владимирского. Ее открывают выдающиеся памятники: южные врата суздальского собора Рождества Богородицы; икона "Спас Златые Власы" из Успенского собора Московского Кремля; ковчег святого Димитрия Солунского и икона святого на "гробной доске", присланные в XII веке из Салоник во Владимир князю Всеволоду Большое Гнездо; серебряные украшения из Большого кремлевского клада и другие уникальные предметы.
По данным пресс-службы, более поздней истории Суздальской земли посвящен раздел выставки, повествующий о видных исторических деятелях периода Московского царства – Василии Ивановиче Шуйском, последнем Рюриковиче на русском престоле, и князе Дмитрии Михайловиче Пожарском – герое Смутного времени и спасителе Отечества. Оба жертвовали в храмы и обители Суздаля драгоценные дары, некоторые из них представлены в экспозиции.
Завершает выставку икона Богоматери Владимирской второй четверти XVII века, заказанная патриархом Иосифом. Она символически объединяет все ключевые события тысячелетней истории Суздаля: перенесение центра русских земель на северо-восток Руси, преемственность от Византии, становление Суздальской земли как особого "удела Богоматери" – ядра, вокруг которого собрана воедино Россия.
В соцмедиа ВТБ выбрали имя дальневосточному леопарду - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
В соцмедиа ВТБ выбрали имя дальневосточному леопарду
7 марта, 15:01
 
РоссияСуздальВладимирВладимиро-Суздальский музей-заповедникВТБ (банк)Культура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала