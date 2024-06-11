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Путин встретится с главой МИД Турции - РИА Новости, 11.06.2024
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12:15 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/vstrecha-1952142610.html
Путин встретится с главой МИД Турции
Путин встретится с главой МИД Турции - РИА Новости, 11.06.2024
Путин встретится с главой МИД Турции
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:15
2024-06-11T12:15
россия
турция
москва
дмитрий песков
владимир путин
хакан фидан
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. "Президент продолжает работать в Кремле. Сегодня рабочие встречи идут целый день. Вечером, пока не буду точного времени давать, но явно, что будет где-то после 6 вечера, президент примет министра иностранных дел Турции Фидана, который здесь находится с рабочей поездкой", - сказал Песков. По его словам, Фидан проводит в Москве переговоры на разных уровнях. "И, собственно, он как раз проинформирует главу государства об итогах этих переговоров. Традиционно российско-турецкая повестка дня обширная, много тем для обсуждения. Поэтому сегодня будет о чем поговорить", - отметил Песков. По его словам, другие встречи будут носить непубличный характер.
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россия, турция, москва, дмитрий песков, владимир путин, хакан фидан, в мире
Россия, Турция, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Хакан Фидан, В мире
Путин встретится с главой МИД Турции

Путин во вторник проведет встречу с министром иностранных дел Турции Фиданом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
«
"Президент продолжает работать в Кремле. Сегодня рабочие встречи идут целый день. Вечером, пока не буду точного времени давать, но явно, что будет где-то после 6 вечера, президент примет министра иностранных дел Турции Фидана, который здесь находится с рабочей поездкой", - сказал Песков.
По его словам, Фидан проводит в Москве переговоры на разных уровнях.
"И, собственно, он как раз проинформирует главу государства об итогах этих переговоров. Традиционно российско-турецкая повестка дня обширная, много тем для обсуждения. Поэтому сегодня будет о чем поговорить", - отметил Песков.
По его словам, другие встречи будут носить непубличный характер.
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РоссияТурцияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинХакан ФиданВ мире
 
 
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