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Путин встретится с главой МИД Турции

Путин встретится с главой МИД Турции - РИА Новости, 11.06.2024

Путин встретится с главой МИД Турции

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:15

2024-06-11T12:15

2024-06-11T12:15

россия

турция

москва

дмитрий песков

владимир путин

хакан фидан

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. "Президент продолжает работать в Кремле. Сегодня рабочие встречи идут целый день. Вечером, пока не буду точного времени давать, но явно, что будет где-то после 6 вечера, президент примет министра иностранных дел Турции Фидана, который здесь находится с рабочей поездкой", - сказал Песков. По его словам, Фидан проводит в Москве переговоры на разных уровнях. "И, собственно, он как раз проинформирует главу государства об итогах этих переговоров. Традиционно российско-турецкая повестка дня обширная, много тем для обсуждения. Поэтому сегодня будет о чем поговорить", - отметил Песков. По его словам, другие встречи будут носить непубличный характер.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951281273.html

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россия, турция, москва, дмитрий песков, владимир путин, хакан фидан, в мире