https://ria.ru/20240611/voda-1952150871.html

В Самарской области начали проверку после ожогов питьевой водой у жителей

В Самарской области начали проверку после ожогов питьевой водой у жителей - РИА Новости, 11.06.2024

В Самарской области начали проверку после ожогов питьевой водой у жителей

Следователи СК сообщили в Telegram-канале о начале проверки по обращению жителей Самарской области, получивших ожоги после употребления питьевой воды. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:40

2024-06-11T12:40

2024-06-11T12:40

происшествия

самарская область

самара

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Следователи СК сообщили в Telegram-канале о начале проверки по обращению жителей Самарской области, получивших ожоги после употребления питьевой воды. Как сообщал РИА Новости адвокат Евгений Архангельский, вечером в субботу, 8 июня семья из Самары заказала доставку питьевой воды, товар доставили в воскресенье. При употреблении воды супруги и сын почувствовали горечь. В понедельник женщина, выпившая больше всего воды, обратилась к врачу, который диагностировал у нее химический ожог. Также в больницу с жалобами обратились ее супруг и сын. Семья написала обращения в полицию и СК. "Территориальным следственным отделом города Самары следственного управления СК РФ по Самарской области организована доследственная проверка по обращению граждан об ухудшении состояния здоровья после употребления в пищу покупной питьевой воды", - сообщило региональное СУСК России. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и физико-химические исследования. Прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что взяла на контроль ход доследственной проверки. Законность процессуального решения будет проверена прокуратурой, отметили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20230831/khimicheskiy_ozhog-1893473595.html

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самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф)