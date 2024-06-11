https://ria.ru/20240611/voda-1952150871.html
В Самарской области начали проверку после ожогов питьевой водой у жителей
В Самарской области начали проверку после ожогов питьевой водой у жителей - РИА Новости, 11.06.2024
В Самарской области начали проверку после ожогов питьевой водой у жителей
Следователи СК сообщили в Telegram-канале о начале проверки по обращению жителей Самарской области, получивших ожоги после употребления питьевой воды. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:40
2024-06-11T12:40
2024-06-11T12:40
происшествия
самарская область
самара
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Следователи СК сообщили в Telegram-канале о начале проверки по обращению жителей Самарской области, получивших ожоги после употребления питьевой воды. Как сообщал РИА Новости адвокат Евгений Архангельский, вечером в субботу, 8 июня семья из Самары заказала доставку питьевой воды, товар доставили в воскресенье. При употреблении воды супруги и сын почувствовали горечь. В понедельник женщина, выпившая больше всего воды, обратилась к врачу, который диагностировал у нее химический ожог. Также в больницу с жалобами обратились ее супруг и сын. Семья написала обращения в полицию и СК. "Территориальным следственным отделом города Самары следственного управления СК РФ по Самарской области организована доследственная проверка по обращению граждан об ухудшении состояния здоровья после употребления в пищу покупной питьевой воды", - сообщило региональное СУСК России. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и физико-химические исследования. Прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что взяла на контроль ход доследственной проверки. Законность процессуального решения будет проверена прокуратурой, отметили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20230831/khimicheskiy_ozhog-1893473595.html
самарская область
самара
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самарская область, Самара, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области начали проверку после ожогов питьевой водой у жителей
СК начал проверку после химического ожога питьевой водой членов семьи из Самары
САМАРА, 11 июн - РИА Новости.
Следователи СК сообщили в Telegram-канале
о начале проверки по обращению жителей Самарской области, получивших ожоги после употребления питьевой воды.
Как сообщал РИА Новости адвокат Евгений Архангельский, вечером в субботу, 8 июня семья из Самары заказала доставку питьевой воды, товар доставили в воскресенье. При употреблении воды супруги и сын почувствовали горечь. В понедельник женщина, выпившая больше всего воды, обратилась к врачу, который диагностировал у нее химический ожог. Также в больницу с жалобами обратились ее супруг и сын. Семья написала обращения в полицию и СК.
"Территориальным следственным отделом города Самары следственного управления СК РФ по Самарской области организована доследственная проверка по обращению граждан об ухудшении состояния здоровья после употребления в пищу покупной питьевой воды", - сообщило региональное СУСК России.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и физико-химические исследования.
Прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что взяла на контроль ход доследственной проверки. Законность процессуального решения будет проверена прокуратурой, отметили в надзорном ведомстве.