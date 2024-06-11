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В Самарской области начали проверку после ожогов питьевой водой у жителей - РИА Новости, 11.06.2024
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12:40 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/voda-1952150871.html
В Самарской области начали проверку после ожогов питьевой водой у жителей
В Самарской области начали проверку после ожогов питьевой водой у жителей - РИА Новости, 11.06.2024
В Самарской области начали проверку после ожогов питьевой водой у жителей
Следователи СК сообщили в Telegram-канале о начале проверки по обращению жителей Самарской области, получивших ожоги после употребления питьевой воды. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:40
2024-06-11T12:40
происшествия
самарская область
самара
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Следователи СК сообщили в Telegram-канале о начале проверки по обращению жителей Самарской области, получивших ожоги после употребления питьевой воды. Как сообщал РИА Новости адвокат Евгений Архангельский, вечером в субботу, 8 июня семья из Самары заказала доставку питьевой воды, товар доставили в воскресенье. При употреблении воды супруги и сын почувствовали горечь. В понедельник женщина, выпившая больше всего воды, обратилась к врачу, который диагностировал у нее химический ожог. Также в больницу с жалобами обратились ее супруг и сын. Семья написала обращения в полицию и СК. "Территориальным следственным отделом города Самары следственного управления СК РФ по Самарской области организована доследственная проверка по обращению граждан об ухудшении состояния здоровья после употребления в пищу покупной питьевой воды", - сообщило региональное СУСК России. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и физико-химические исследования. Прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что взяла на контроль ход доследственной проверки. Законность процессуального решения будет проверена прокуратурой, отметили в надзорном ведомстве.
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самарская область
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происшествия, самарская область, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самарская область, Самара, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области начали проверку после ожогов питьевой водой у жителей

СК начал проверку после химического ожога питьевой водой членов семьи из Самары

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Следователи СК сообщили в Telegram-канале о начале проверки по обращению жителей Самарской области, получивших ожоги после употребления питьевой воды.
Как сообщал РИА Новости адвокат Евгений Архангельский, вечером в субботу, 8 июня семья из Самары заказала доставку питьевой воды, товар доставили в воскресенье. При употреблении воды супруги и сын почувствовали горечь. В понедельник женщина, выпившая больше всего воды, обратилась к врачу, который диагностировал у нее химический ожог. Также в больницу с жалобами обратились ее супруг и сын. Семья написала обращения в полицию и СК.
"Территориальным следственным отделом города Самары следственного управления СК РФ по Самарской области организована доследственная проверка по обращению граждан об ухудшении состояния здоровья после употребления в пищу покупной питьевой воды", - сообщило региональное СУСК России.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и физико-химические исследования.
Прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что взяла на контроль ход доследственной проверки. Законность процессуального решения будет проверена прокуратурой, отметили в надзорном ведомстве.
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ПроисшествияСамарская областьСамараРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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