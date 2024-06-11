https://ria.ru/20240611/vilders-1952176694.html

Нидерланды определились с составом нового правительства

Нидерланды определились с составом нового правительства - РИА Новости, 11.06.2024

Нидерланды определились с составом нового правительства

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс сообщил во вторник, что коалиция договорилась о составе... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:18

2024-06-11T14:18

2024-06-11T14:18

в мире

нидерланды

герт вилдерс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901035556_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_6f336cd8bba95d9dd08e12eba059d8ca.jpg

ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс сообщил во вторник, что коалиция договорилась о составе нового правительства. "Мы договорились обо всем! Новое правительство", - написал Вилдерс в соцсети Х. В середине мая четыре крупнейшие партии в Нидерландах - Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти шесть месяцев, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. В конце мая стало известно, что коалиция выбрала на пост нового премьер-министра Нидерландов бывшего главу разведки Дика Схоофа и поручила ему формирование нового правительства.

https://ria.ru/20240604/niderlandy-1950014251.html

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, герт вилдерс