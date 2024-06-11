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Нидерланды определились с составом нового правительства - РИА Новости, 11.06.2024
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14:18 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/vilders-1952176694.html
Нидерланды определились с составом нового правительства
Нидерланды определились с составом нового правительства - РИА Новости, 11.06.2024
Нидерланды определились с составом нового правительства
Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс сообщил во вторник, что коалиция договорилась о составе... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:18
2024-06-11T14:18
в мире
нидерланды
герт вилдерс
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ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс сообщил во вторник, что коалиция договорилась о составе нового правительства. "Мы договорились обо всем! Новое правительство", - написал Вилдерс в соцсети Х. В середине мая четыре крупнейшие партии в Нидерландах - Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти шесть месяцев, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. В конце мая стало известно, что коалиция выбрала на пост нового премьер-министра Нидерландов бывшего главу разведки Дика Схоофа и поручила ему формирование нового правительства.
https://ria.ru/20240604/niderlandy-1950014251.html
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в мире, нидерланды, герт вилдерс
В мире, Нидерланды, Герт Вилдерс
Нидерланды определились с составом нового правительства

Вилдерс: коалиция из 4 партий Нидерландов договорилась о новом правительстве

© AP Photo / Phil NijhuisЗдание правительства в Нидерландах
Здание правительства в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства в Нидерландах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс сообщил во вторник, что коалиция договорилась о составе нового правительства.
"Мы договорились обо всем! Новое правительство", - написал Вилдерс в соцсети Х.
В середине мая четыре крупнейшие партии в Нидерландах - Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти шесть месяцев, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства.
В конце мая стало известно, что коалиция выбрала на пост нового премьер-министра Нидерландов бывшего главу разведки Дика Схоофа и поручила ему формирование нового правительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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