https://ria.ru/20240611/vilders-1952176694.html
Нидерланды определились с составом нового правительства
Нидерланды определились с составом нового правительства - РИА Новости, 11.06.2024
Нидерланды определились с составом нового правительства
Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс сообщил во вторник, что коалиция договорилась о составе... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:18
2024-06-11T14:18
2024-06-11T14:18
в мире
нидерланды
герт вилдерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901035556_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_6f336cd8bba95d9dd08e12eba059d8ca.jpg
ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс сообщил во вторник, что коалиция договорилась о составе нового правительства. "Мы договорились обо всем! Новое правительство", - написал Вилдерс в соцсети Х. В середине мая четыре крупнейшие партии в Нидерландах - Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти шесть месяцев, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. В конце мая стало известно, что коалиция выбрала на пост нового премьер-министра Нидерландов бывшего главу разведки Дика Схоофа и поручила ему формирование нового правительства.
https://ria.ru/20240604/niderlandy-1950014251.html
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901035556_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ba00460ff5a613c462745f7e1b86ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, герт вилдерс
В мире, Нидерланды, Герт Вилдерс
Нидерланды определились с составом нового правительства
Вилдерс: коалиция из 4 партий Нидерландов договорилась о новом правительстве
ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс сообщил во вторник, что коалиция договорилась о составе нового правительства.
"Мы договорились обо всем! Новое правительство", - написал Вилдерс в соцсети Х.
В середине мая четыре крупнейшие партии в Нидерландах - Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти шесть месяцев, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства.
В конце мая стало известно, что коалиция выбрала на пост нового премьер-министра Нидерландов бывшего главу разведки Дика Схоофа и поручила ему формирование нового правительства.