https://ria.ru/20240611/versal-1952234175.html

В Версале сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали

В Версале сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали - РИА Новости, 11.06.2024

В Версале сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали

Посетителей Версальского дворца эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации, на кадрах в СМИ виден поднимающийся над зданием дым, сообщил во вторник... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:18

2024-06-11T17:18

2024-06-11T17:29

версаль

в мире

париж

франция

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ПАРИЖ, 11 июн – РИА Новости. Посетителей Версальского дворца эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации, на кадрах в СМИ виден поднимающийся над зданием дым, сообщил во вторник телеканал BFM TV.На место прибыли пожарные бригады. Cотни людей ожидают за оградой популярного у туристов дворцово-паркового комплекса.На кадрах телеканала видно, как над дворцом поднимается белый дым. Пользователи в соцсетях также делятся кадрами с места происшествия. О причинах произошедшего пока не сообщается.

версаль

париж

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

версаль, в мире, париж, франция