https://ria.ru/20240611/versal-1952234175.html
В Версале сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали
В Версале сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали - РИА Новости, 11.06.2024
В Версале сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали
Посетителей Версальского дворца эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации, на кадрах в СМИ виден поднимающийся над зданием дым, сообщил во вторник... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:18
2024-06-11T17:18
2024-06-11T17:29
версаль
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ПАРИЖ, 11 июн – РИА Новости. Посетителей Версальского дворца эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации, на кадрах в СМИ виден поднимающийся над зданием дым, сообщил во вторник телеканал BFM TV.На место прибыли пожарные бригады. Cотни людей ожидают за оградой популярного у туристов дворцово-паркового комплекса.На кадрах телеканала видно, как над дворцом поднимается белый дым. Пользователи в соцсетях также делятся кадрами с места происшествия. О причинах произошедшего пока не сообщается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
версаль, в мире, париж, франция
Версаль, В мире, Париж, Франция
В Версале сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали
В Версале сработала пожарная сигнализация, из дворца поднимается белый дым