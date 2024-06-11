https://ria.ru/20240611/umvd-1952175073.html

Жителей Калуги осудили за маскировку нарколаборатории под ферму

Жителей Калуги осудили за маскировку нарколаборатории под ферму - РИА Новости, 11.06.2024

Жителей Калуги осудили за маскировку нарколаборатории под ферму

Трое жителей Калуги, замаскировавших нарколабораторию в Новгородской области под животноводческую ферму, осуждены на сроки до 16,5 лет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:11

2024-06-11T14:11

2024-06-11T14:11

происшествия

калуга

новгородская область

новгородский областной суд

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Трое жителей Калуги, замаскировавших нарколабораторию в Новгородской области под животноводческую ферму, осуждены на сроки до 16,5 лет, сообщает пресс-служба УМВД региона. По версии следствия, трое жителей Калуги в селе Песь Хвойнинского района на полученные от заказчика средства приобрели земельный участок, необходимое оборудование и реактивы для производства наркотиков, а также обустроили дом и завели стадо овец и коз. В марте 2023 года они изготовили около 50 килограммов мефедрона, но не успели его сбыть, поскольку были задержаны полицейскими. Также было обнаружено порядка 80 бочек и канистр с компонентами для синтеза наркотических веществ. "Приговором Новгородского областного суда одному из фигурантов назначено наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, второму – наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее приговором суда третий соучастник преступлений был осужден к наказанию в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Кроме того, двум жителям Калуги назначены штрафы от 100 до 200 тысяч рублей. Суд также принял решение о конфискации жилого дома с хозяйственными постройками и земельных участков, расположенных в Хвойнинском районе. Приговор суда в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240611/eldzhey-1952142770.html

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происшествия, калуга, новгородская область, новгородский областной суд