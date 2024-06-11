https://ria.ru/20240611/ukraina-1952267497.html

На Украине запретили использовать кондиционеры в учебных заведениях

На Украине запретили использовать кондиционеры в учебных заведениях - РИА Новости, 11.06.2024

На Украине запретили использовать кондиционеры в учебных заведениях

Министерство образования и науки Украины запретило использовать кондиционеры и наружное освещение в учебных заведениях для экономии электроэнергии,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T19:34

2024-06-11T19:34

2024-06-11T19:34

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Министерство образования и науки Украины запретило использовать кондиционеры и наружное освещение в учебных заведениях для экономии электроэнергии, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте министерства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 июня сообщил, что кабинет министров обязал госучреждения отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории ради экономии электроэнергии. Соответствующее распоряжение было в этот же день опубликовано на правительственном портале. "С целью стабилизации работы энергетической системы Украины государственным предприятиям, учреждениям, учреждениям образования и организациям, которые относятся к сфере управления министерства образования и науки Украины, необходимо выполнять мероприятия, предусмотренные распоряжением (кабмина – ред.)", - говорится в тексте распоряжения. Компания "Укрэнерго" 6 июня применила аварийные отключения света для всех потребителей Киева и еще десяти областей Украины. Компания также предупредила о возможных перерывах в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться.

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951573161.html

https://ria.ru/20240607/katastrofa-1951197433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, укрэнерго