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На Украине запретили использовать кондиционеры в учебных заведениях - РИА Новости, 11.06.2024
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19:34 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952267497.html
На Украине запретили использовать кондиционеры в учебных заведениях
На Украине запретили использовать кондиционеры в учебных заведениях - РИА Новости, 11.06.2024
На Украине запретили использовать кондиционеры в учебных заведениях
Министерство образования и науки Украины запретило использовать кондиционеры и наружное освещение в учебных заведениях для экономии электроэнергии,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:34
2024-06-11T19:34
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Министерство образования и науки Украины запретило использовать кондиционеры и наружное освещение в учебных заведениях для экономии электроэнергии, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте министерства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 июня сообщил, что кабинет министров обязал госучреждения отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории ради экономии электроэнергии. Соответствующее распоряжение было в этот же день опубликовано на правительственном портале. "С целью стабилизации работы энергетической системы Украины государственным предприятиям, учреждениям, учреждениям образования и организациям, которые относятся к сфере управления министерства образования и науки Украины, необходимо выполнять мероприятия, предусмотренные распоряжением (кабмина – ред.)", - говорится в тексте распоряжения. Компания "Укрэнерго" 6 июня применила аварийные отключения света для всех потребителей Киева и еще десяти областей Украины. Компания также предупредила о возможных перерывах в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры. Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться.
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951573161.html
https://ria.ru/20240607/katastrofa-1951197433.html
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в мире, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго
На Украине запретили использовать кондиционеры в учебных заведениях

На Украине запретили включать кондиционеры и наружное освещение в школах и вузах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Министерство образования и науки Украины запретило использовать кондиционеры и наружное освещение в учебных заведениях для экономии электроэнергии, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте министерства.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 июня сообщил, что кабинет министров обязал госучреждения отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории ради экономии электроэнергии. Соответствующее распоряжение было в этот же день опубликовано на правительственном портале.
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"С целью стабилизации работы энергетической системы Украины государственным предприятиям, учреждениям, учреждениям образования и организациям, которые относятся к сфере управления министерства образования и науки Украины, необходимо выполнять мероприятия, предусмотренные распоряжением (кабмина – ред.)", - говорится в тексте распоряжения.
Компания "Укрэнерго" 6 июня применила аварийные отключения света для всех потребителей Киева и еще десяти областей Украины. Компания также предупредила о возможных перерывах в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.
Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться.
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