https://ria.ru/20240611/ukraina-1952266776.html

"Уже в окружении". Боец ВСУ откровенно высказался о ситуации на фронте

"Уже в окружении". Боец ВСУ откровенно высказался о ситуации на фронте - РИА Новости, 11.06.2024

"Уже в окружении". Боец ВСУ откровенно высказался о ситуации на фронте

Киевский режим не сможет решить проблему нехватки людей на передовой, заявил комбат Иван Матейко в статье для "Фокуса". РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T19:26

2024-06-11T19:26

2024-06-11T21:59

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Киевский режим не сможет решить проблему нехватки людей на передовой, заявил комбат Иван Матейко в статье для "Фокуса"."Потому что дроны, артиллерию, снаряды можно достать. А мотивированных обученных патриотов больше нет. И "бабы родят" не сработает", — отметил он.По словам военного, когда ситуация патовая и людей не хватает на оборону, то командиры принимают решение отправлять в бой всех. Матейко поясняет, что они отправляют людей на смерть из страха потерять должность или получить служебное взыскание."Потеря позиции наказывается. Это когда ты держишь крайний дом в селе только потому, что пока ты в доме — село считается нашим. И плевать, сколько там людей ляжет за тот дом. <…> И без разницы, что та хата уже в окружении неделю, туда нельзя доставить <…> провизию, невозможно провести эвакуацию раненых и погибших. Вы держите тот дом, потому что, если потеряем село, — будет расследование, и кого-то снимут с должности", — резюмировал он.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240611/ukraina-1952185468.html

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в мире, украина, киев, андрей белоусов