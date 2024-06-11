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Западного оружия хватит Украине на полгода-год, заявил глава Rheinmetall - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 11.06.2024 (обновлено: 18:48 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952251711.html
Западного оружия хватит Украине на полгода-год, заявил глава Rheinmetall
Западного оружия хватит Украине на полгода-год, заявил глава Rheinmetall - РИА Новости, 11.06.2024
Западного оружия хватит Украине на полгода-год, заявил глава Rheinmetall
Оружия Запада хватит Киеву лишь на срок от 6 до 12 месяцев, поставки иссякают из-за отсутствия бюджета, заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер на... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:21
2024-06-11T18:48
украина
специальная военная операция на украине
в мире
rheinmetall ag
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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Оружия Запада хватит Киеву лишь на срок от 6 до 12 месяцев, поставки иссякают из-за отсутствия бюджета, заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер на конференции по восстановлению Украины."Я должен сказать, что бюджет - это реальная проблема, и когда я смотрю на Европу в данный момент, то вижу, что у нас будут задержки с поставками на Украину, потому что у нас не хватает бюджета", - заявил он. Речь Паппергера транслировалась на сайте конференции.По словам главы немецкого концерна, специальный фонд Германии размером в 100 миллиардов евро, предназначенный для увеличения военного производства и модернизации бундесвера, уже иссяк и стране, как и всей Европе, потребуется "больше денег", чтобы успешно поддерживать Украину."В противном случае через шесть месяцев все истории успеха, которых сейчас ожидают, закончатся, потому что мы не сможем дальше поставлять", - добавил он. По словам Паппергера, Запад думает и действует в рамках стратегии от 6 до максимум 12 месяцев вперед. По его же мнению, необходимо мыслить в долгосрочной перспективе, поскольку "Европа находится в очень опасной ситуации".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
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украина, в мире, rheinmetall ag
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Rheinmetall AG
Западного оружия хватит Украине на полгода-год, заявил глава Rheinmetall

Глава Rheinmetall: поставки оружия Украине иссякают из-за отсутствия бюджета

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Оружия Запада хватит Киеву лишь на срок от 6 до 12 месяцев, поставки иссякают из-за отсутствия бюджета, заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер на конференции по восстановлению Украины.
"Я должен сказать, что бюджет - это реальная проблема, и когда я смотрю на Европу в данный момент, то вижу, что у нас будут задержки с поставками на Украину, потому что у нас не хватает бюджета", - заявил он. Речь Паппергера транслировалась на сайте конференции.
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По словам главы немецкого концерна, специальный фонд Германии размером в 100 миллиардов евро, предназначенный для увеличения военного производства и модернизации бундесвера, уже иссяк и стране, как и всей Европе, потребуется "больше денег", чтобы успешно поддерживать Украину.
"В противном случае через шесть месяцев все истории успеха, которых сейчас ожидают, закончатся, потому что мы не сможем дальше поставлять", - добавил он. По словам Паппергера, Запад думает и действует в рамках стратегии от 6 до максимум 12 месяцев вперед. По его же мнению, необходимо мыслить в долгосрочной перспективе, поскольку "Европа находится в очень опасной ситуации".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреRheinmetall AG
 
 
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