https://ria.ru/20240611/ukraina-1952251711.html

Западного оружия хватит Украине на полгода-год, заявил глава Rheinmetall

Западного оружия хватит Украине на полгода-год, заявил глава Rheinmetall - РИА Новости, 11.06.2024

Западного оружия хватит Украине на полгода-год, заявил глава Rheinmetall

Оружия Запада хватит Киеву лишь на срок от 6 до 12 месяцев, поставки иссякают из-за отсутствия бюджета, заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер на... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T18:21

2024-06-11T18:21

2024-06-11T18:48

украина

специальная военная операция на украине

в мире

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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Оружия Запада хватит Киеву лишь на срок от 6 до 12 месяцев, поставки иссякают из-за отсутствия бюджета, заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер на конференции по восстановлению Украины."Я должен сказать, что бюджет - это реальная проблема, и когда я смотрю на Европу в данный момент, то вижу, что у нас будут задержки с поставками на Украину, потому что у нас не хватает бюджета", - заявил он. Речь Паппергера транслировалась на сайте конференции.По словам главы немецкого концерна, специальный фонд Германии размером в 100 миллиардов евро, предназначенный для увеличения военного производства и модернизации бундесвера, уже иссяк и стране, как и всей Европе, потребуется "больше денег", чтобы успешно поддерживать Украину."В противном случае через шесть месяцев все истории успеха, которых сейчас ожидают, закончатся, потому что мы не сможем дальше поставлять", - добавил он. По словам Паппергера, Запад думает и действует в рамках стратегии от 6 до максимум 12 месяцев вперед. По его же мнению, необходимо мыслить в долгосрочной перспективе, поскольку "Европа находится в очень опасной ситуации".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, rheinmetall ag