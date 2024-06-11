https://ria.ru/20240611/ukraina-1952224820.html

На Украине поджигают автомобили военных, принимая за транспорт военкоматов

На Украине поджигают автомобили военных, принимая за транспорт военкоматов - РИА Новости, 11.06.2024

На Украине поджигают автомобили военных, принимая за транспорт военкоматов

На Украине начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов, пишет во вторник украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:40

2024-06-11T16:40

2024-06-11T17:08

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На Украине начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов, пишет во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. В сети Интернет широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. "В разных регионах Украины вчера было совершено три поджога автомобилей военных. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах", - сообщает издание. Уточняется, что один случай поджога автомобиля, который находится на балансе ВСУ, зафиксирован на одном из автопарков в городе Днепропетровск. Утверждается, что неизвестный облил автомобиль бензином. Еще один случай произошел в Киеве в Шевченковском районе. "В 22.40 мск неизвестный поджег микроавтобус Mercedes-Benz, который принадлежит военному", - следует из сообщения. Третий случай поджога автомобиля ВСУ марки Peugeot зафиксирован в Одессе. Кроме того, как сообщает издание, военные стали клеить на свои микроавтобусы на черных номерах надпись "Не ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкомат - ред.) ", чтобы их не перепутали с военкоматами. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951352054.html

https://ria.ru/20240606/guardian-1951166206.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины