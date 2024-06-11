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На Украине поджигают автомобили военных, принимая за транспорт военкоматов - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 11.06.2024 (обновлено: 17:08 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952224820.html
На Украине поджигают автомобили военных, принимая за транспорт военкоматов
На Украине поджигают автомобили военных, принимая за транспорт военкоматов - РИА Новости, 11.06.2024
На Украине поджигают автомобили военных, принимая за транспорт военкоматов
На Украине начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов, пишет во вторник украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:40
2024-06-11T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На Украине начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов, пишет во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. В сети Интернет широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. "В разных регионах Украины вчера было совершено три поджога автомобилей военных. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах", - сообщает издание. Уточняется, что один случай поджога автомобиля, который находится на балансе ВСУ, зафиксирован на одном из автопарков в городе Днепропетровск. Утверждается, что неизвестный облил автомобиль бензином. Еще один случай произошел в Киеве в Шевченковском районе. "В 22.40 мск неизвестный поджег микроавтобус Mercedes-Benz, который принадлежит военному", - следует из сообщения. Третий случай поджога автомобиля ВСУ марки Peugeot зафиксирован в Одессе. Кроме того, как сообщает издание, военные стали клеить на свои микроавтобусы на черных номерах надпись "Не ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкомат - ред.) ", чтобы их не перепутали с военкоматами. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951352054.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине поджигают автомобили военных, принимая за транспорт военкоматов

"Страна": на Украине поджигают автомобили военных, принимая за транспорт ТЦК

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На Украине начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов, пишет во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
В сети Интернет широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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"В разных регионах Украины вчера было совершено три поджога автомобилей военных. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах", - сообщает издание. Уточняется, что один случай поджога автомобиля, который находится на балансе ВСУ, зафиксирован на одном из автопарков в городе Днепропетровск. Утверждается, что неизвестный облил автомобиль бензином. Еще один случай произошел в Киеве в Шевченковском районе. "В 22.40 мск неизвестный поджег микроавтобус Mercedes-Benz, который принадлежит военному", - следует из сообщения.
Третий случай поджога автомобиля ВСУ марки Peugeot зафиксирован в Одессе. Кроме того, как сообщает издание, военные стали клеить на свои микроавтобусы на черных номерах надпись "Не ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкомат - ред.) ", чтобы их не перепутали с военкоматами.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
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