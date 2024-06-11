На Украине поджигают автомобили военных, принимая за транспорт военкоматов
"Страна": на Украине поджигают автомобили военных, принимая за транспорт ТЦК
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На Украине начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов, пишет во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
В сети Интернет широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
"В разных регионах Украины вчера было совершено три поджога автомобилей военных. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах", - сообщает издание. Уточняется, что один случай поджога автомобиля, который находится на балансе ВСУ, зафиксирован на одном из автопарков в городе Днепропетровск. Утверждается, что неизвестный облил автомобиль бензином. Еще один случай произошел в Киеве в Шевченковском районе. "В 22.40 мск неизвестный поджег микроавтобус Mercedes-Benz, который принадлежит военному", - следует из сообщения.
Третий случай поджога автомобиля ВСУ марки Peugeot зафиксирован в Одессе. Кроме того, как сообщает издание, военные стали клеить на свои микроавтобусы на черных номерах надпись "Не ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкомат - ред.) ", чтобы их не перепутали с военкоматами.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.