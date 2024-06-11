https://ria.ru/20240611/ukraina-1952206249.html

Белоруссия стремится восстановить мир на Украине, заявил глава МИД

Белоруссия стремится восстановить мир на Украине, заявил глава МИД - РИА Новости, 11.06.2024

Белоруссия стремится восстановить мир на Украине, заявил глава МИД

Белоруссия не отступает от стремления восстановить мир на Украине и обеспечить безопасность в регионе, заявил во вторник глава МИД республики Сергей Алейник. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:48

2024-06-11T15:48

2024-06-11T15:48

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мид белоруссии

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МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Белоруссия не отступает от стремления восстановить мир на Украине и обеспечить безопасность в регионе, заявил во вторник глава МИД республики Сергей Алейник. "Слово "Минск" с 2014 года стало символом упорных попыток найти мирное решение украинского конфликта и обновить систему европейской безопасности. Несмотря ни на что, мы не отступаем от нашего искреннего стремления восстановить мир и обеспечить безопасность в регионе", - приводит слова Алейника на расширенной сессии Совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. По его словам, в прошлом году в Минске состоялась первая международная конференция высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в меняющемся мире". Алейник пригласил страны БРИКС присоединиться к дискуссиям на Минской площадке в конце октябре-начале ноября текущего года. Он также отметил, что стремление отдельных стран сохранить свое доминирование окончательно разбалансировало систему международной безопасности, в этой связи есть насущная потребность в новой архитектуре на региональном и глобальном уровнях. "Системе, которая будет открыта для всех государств, стремящихся к безопасному и процветающему будущему. Системе, которая в перспективе может стать моделью построения глобальной безопасности на принципах ее неделимости, многополярности, взаимного уважения, равноправия суверенных государств, верховенства международного права", - сказал глава МИД Белоруссии. По его словам, страны БРИКС, обладающие огромными технологическими, финансовыми, человеческими и природными ресурсами, могут внести существенный вклад в построение более безопасного и процветающего мира.

https://ria.ru/20240604/ekspert-1950410028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, сергей алейник, мид белоруссии