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Белоруссия стремится восстановить мир на Украине, заявил глава МИД - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952206249.html
Белоруссия стремится восстановить мир на Украине, заявил глава МИД
Белоруссия стремится восстановить мир на Украине, заявил глава МИД - РИА Новости, 11.06.2024
Белоруссия стремится восстановить мир на Украине, заявил глава МИД
Белоруссия не отступает от стремления восстановить мир на Украине и обеспечить безопасность в регионе, заявил во вторник глава МИД республики Сергей Алейник. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:48
2024-06-11T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
сергей алейник
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МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Белоруссия не отступает от стремления восстановить мир на Украине и обеспечить безопасность в регионе, заявил во вторник глава МИД республики Сергей Алейник. "Слово "Минск" с 2014 года стало символом упорных попыток найти мирное решение украинского конфликта и обновить систему европейской безопасности. Несмотря ни на что, мы не отступаем от нашего искреннего стремления восстановить мир и обеспечить безопасность в регионе", - приводит слова Алейника на расширенной сессии Совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. По его словам, в прошлом году в Минске состоялась первая международная конференция высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в меняющемся мире". Алейник пригласил страны БРИКС присоединиться к дискуссиям на Минской площадке в конце октябре-начале ноября текущего года. Он также отметил, что стремление отдельных стран сохранить свое доминирование окончательно разбалансировало систему международной безопасности, в этой связи есть насущная потребность в новой архитектуре на региональном и глобальном уровнях. "Системе, которая будет открыта для всех государств, стремящихся к безопасному и процветающему будущему. Системе, которая в перспективе может стать моделью построения глобальной безопасности на принципах ее неделимости, многополярности, взаимного уважения, равноправия суверенных государств, верховенства международного права", - сказал глава МИД Белоруссии. По его словам, страны БРИКС, обладающие огромными технологическими, финансовыми, человеческими и природными ресурсами, могут внести существенный вклад в построение более безопасного и процветающего мира.
https://ria.ru/20240604/ekspert-1950410028.html
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в мире, украина, белоруссия, сергей алейник, мид белоруссии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Сергей Алейник, МИД Белоруссии
Белоруссия стремится восстановить мир на Украине, заявил глава МИД

Алейник: Белоруссия не отступает от стремления восстановить мир на Украине

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 11 июн - РИА Новости. Белоруссия не отступает от стремления восстановить мир на Украине и обеспечить безопасность в регионе, заявил во вторник глава МИД республики Сергей Алейник.
"Слово "Минск" с 2014 года стало символом упорных попыток найти мирное решение украинского конфликта и обновить систему европейской безопасности. Несмотря ни на что, мы не отступаем от нашего искреннего стремления восстановить мир и обеспечить безопасность в регионе", - приводит слова Алейника на расширенной сессии Совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
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По его словам, в прошлом году в Минске состоялась первая международная конференция высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в меняющемся мире". Алейник пригласил страны БРИКС присоединиться к дискуссиям на Минской площадке в конце октябре-начале ноября текущего года.
Он также отметил, что стремление отдельных стран сохранить свое доминирование окончательно разбалансировало систему международной безопасности, в этой связи есть насущная потребность в новой архитектуре на региональном и глобальном уровнях. "Системе, которая будет открыта для всех государств, стремящихся к безопасному и процветающему будущему. Системе, которая в перспективе может стать моделью построения глобальной безопасности на принципах ее неделимости, многополярности, взаимного уважения, равноправия суверенных государств, верховенства международного права", - сказал глава МИД Белоруссии.
По его словам, страны БРИКС, обладающие огромными технологическими, финансовыми, человеческими и природными ресурсами, могут внести существенный вклад в построение более безопасного и процветающего мира.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияСергей АлейникМИД Белоруссии
 
 
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