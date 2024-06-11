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Эксперт: снятие запрета на поставки оружия "Азову"* не изменит ход событий - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952200168.html
Эксперт: снятие запрета на поставки оружия "Азову"* не изменит ход событий
Эксперт: снятие запрета на поставки оружия "Азову"* не изменит ход событий - РИА Новости, 11.06.2024
Эксперт: снятие запрета на поставки оружия "Азову"* не изменит ход событий
Снятие администрацией США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* не повлияет на ход событий на Украине, американское... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:30
2024-06-11T15:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Снятие администрацией США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* не повлияет на ход событий на Украине, американское оружие попадало к украинским националистам и раньше, сообщил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*, сообщила ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент. "На ход (боевых - ред.) действий это никак не повлияет, я думаю. Я думаю, что до того, как они (США - ред.) объявили об этом официально, они и так поставляли "Азову"* (оружие - ред.), просто не говоря об этом. Вооружения поставляются украинской армии, и "Азов"* сейчас является частью украинской армии. Поэтому поставки шли украинской армии, но попадали и в "Азов"*, - сказал Жарихин. От отметил, что в последнее время руководство Соединенных Штатов "в отчаянии, не добившись целей в борьбе против России", начало переходить все возможные "красные линии". "Одна из них была установлена ими самими, то есть - не поставлять оружие нацистским формированиям. Сейчас они это оправдывают тем, что раньше это было добровольческое формирование нацистского типа, а это теперь - другой "Азов"*, который является частью регулярной украинской армии. Но на самом деле это всё отговорки и измена своим собственным провозглашенным принципам в угоду стремлению любым способом усложнить России ситуацию на поле боя", - подчеркнул эксперт. Жарихин резюмировал, что снятие данного запрета - "это, скорее, пропагандистское публичное действие, чтобы показать, что все ограничения сняты". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240611/ssha-1952125083.html
https://ria.ru/20240611/oruzhie-1952136276.html
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россия, сша, украина, владимир жарихин, сергей лавров, нато, снг, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Жарихин, Сергей Лавров, НАТО, СНГ, В мире
Эксперт: снятие запрета на поставки оружия "Азову"* не изменит ход событий

Жарихин назвал снятие запрета на поставки оружия "Азову" пропагандистским шагом

© AFP 2024 / ANATOLII BOYKOБойцы националистического батальона "Азов"*
Бойцы националистического батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AFP 2024 / ANATOLII BOYKO
Бойцы националистического батальона "Азов"*. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Снятие администрацией США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* не повлияет на ход событий на Украине, американское оружие попадало к украинским националистам и раньше, сообщил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*, сообщила ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент.
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"На ход (боевых - ред.) действий это никак не повлияет, я думаю. Я думаю, что до того, как они (США - ред.) объявили об этом официально, они и так поставляли "Азову"* (оружие - ред.), просто не говоря об этом. Вооружения поставляются украинской армии, и "Азов"* сейчас является частью украинской армии. Поэтому поставки шли украинской армии, но попадали и в "Азов"*, - сказал Жарихин.
От отметил, что в последнее время руководство Соединенных Штатов "в отчаянии, не добившись целей в борьбе против России", начало переходить все возможные "красные линии".
"Одна из них была установлена ими самими, то есть - не поставлять оружие нацистским формированиям. Сейчас они это оправдывают тем, что раньше это было добровольческое формирование нацистского типа, а это теперь - другой "Азов"*, который является частью регулярной украинской армии. Но на самом деле это всё отговорки и измена своим собственным провозглашенным принципам в угоду стремлению любым способом усложнить России ситуацию на поле боя", - подчеркнул эксперт.
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Жарихин резюмировал, что снятие данного запрета - "это, скорее, пропагандистское публичное действие, чтобы показать, что все ограничения сняты".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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