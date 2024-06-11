Эстония передаст Украине пусковые установки и ракеты ЗРК Mistral
Postimees: Эстония передаст Украине пусковые установки и ракеты ЗРК Mistral
© Фото : U.S. Army / Paolo BovoЗапуск ракеты зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral
© Фото : U.S. Army / Paolo Bovo
Запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Эстония передаст Украине пусковые установки и ракеты зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral, сообщает газета Postimees со ссылкой на эстонское минобороны.
"Эстония предоставит Украине в качестве военной помощи пусковые установки и ракеты зенитно-ракетной системы малой дальности Mistral", - говорится в сообщении издания.
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При этом точное количество передаваемого вооружения не сообщается по соображениям безопасности. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что пакет помощи составлен таким образом, что боеготовность страны не пострадает при его передаче Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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