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"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952185468.html
"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 11.06.2024
"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
Украинская энергетическая система оказалась очень сильно ослаблена после российских ударов, пишет испанская газета País. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:49
2024-06-11T14:49
специальная военная операция на украине
жкх
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
укрэнерго
герман галущенко
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украинская энергетическая система оказалась очень сильно ослаблена после российских ударов, пишет испанская газета País."Российская авиация уничтожила более половины генерирующих мощностей Украины. Политики, компании сектора и эксперты говорят, что ситуация будет ухудшаться и, скорее всего, станет драматической предстоящей зимой", — говорится в материале.Отмечается, что энергетический кризис — это проблема, которая оказывает еще большее давление на Владимира Зеленского. Это произошло в том числе и из-за того, что Украина пострадала от растущей нехватки зенитных боеприпасов, особенно американских ракет Patriot, пояснил автор публикации."В мае прошлого года Александра Кубракова уволили с поста министра инфраструктуры без каких-либо официальных объяснений. &lt;…&gt; Украинская пресса предположила, что президент использовал Кубракова в качестве козла отпущения. Двадцать шестого апреля министр подвергся более чем часовому допросу в Раде &lt;…&gt; депутаты упрекали его в том, что он не укрепил лучше электростанции, в частности Трипольскую ТЭС, главную в Киевской области, которая была стерта с лица земли", — резюмируется в статье.В апреле украинская компания "Центрэнерго" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.Раннее во вторник Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Берлине заявил, что управляемая им страна лишилась девяти гигаватт генерации энергии.В начале июня "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономить на свете. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
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жкх, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, укрэнерго, герман галущенко, владимир зеленский, центрэнерго, украина
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Центрэнерго, Украина
"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине

País: ВС России уничтожили более половины генерирующих мощностей Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украинская энергетическая система оказалась очень сильно ослаблена после российских ударов, пишет испанская газета País.
"Российская авиация уничтожила более половины генерирующих мощностей Украины. Политики, компании сектора и эксперты говорят, что ситуация будет ухудшаться и, скорее всего, станет драматической предстоящей зимой", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ
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Отмечается, что энергетический кризис — это проблема, которая оказывает еще большее давление на Владимира Зеленского. Это произошло в том числе и из-за того, что Украина пострадала от растущей нехватки зенитных боеприпасов, особенно американских ракет Patriot, пояснил автор публикации.
"В мае прошлого года Александра Кубракова уволили с поста министра инфраструктуры без каких-либо официальных объяснений. <…> Украинская пресса предположила, что президент использовал Кубракова в качестве козла отпущения. Двадцать шестого апреля министр подвергся более чем часовому допросу в Раде <…> депутаты упрекали его в том, что он не укрепил лучше электростанции, в частности Трипольскую ТЭС, главную в Киевской области, которая была стерта с лица земли", — резюмируется в статье.
В апреле украинская компания "Центрэнерго" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.
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Раннее во вторник Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Берлине заявил, что управляемая им страна лишилась девяти гигаватт генерации энергии.
В начале июня "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.
В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономить на свете. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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