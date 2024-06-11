"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
País: ВС России уничтожили более половины генерирующих мощностей Украины
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украинская энергетическая система оказалась очень сильно ослаблена после российских ударов, пишет испанская газета País.
"Российская авиация уничтожила более половины генерирующих мощностей Украины. Политики, компании сектора и эксперты говорят, что ситуация будет ухудшаться и, скорее всего, станет драматической предстоящей зимой", — говорится в материале.
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Отмечается, что энергетический кризис — это проблема, которая оказывает еще большее давление на Владимира Зеленского. Это произошло в том числе и из-за того, что Украина пострадала от растущей нехватки зенитных боеприпасов, особенно американских ракет Patriot, пояснил автор публикации.
"В мае прошлого года Александра Кубракова уволили с поста министра инфраструктуры без каких-либо официальных объяснений. <…> Украинская пресса предположила, что президент использовал Кубракова в качестве козла отпущения. Двадцать шестого апреля министр подвергся более чем часовому допросу в Раде <…> депутаты упрекали его в том, что он не укрепил лучше электростанции, в частности Трипольскую ТЭС, главную в Киевской области, которая была стерта с лица земли", — резюмируется в статье.
В апреле украинская компания "Центрэнерго" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.
Раннее во вторник Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Берлине заявил, что управляемая им страна лишилась девяти гигаватт генерации энергии.
В начале июня "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.
В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономить на свете. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.