https://ria.ru/20240611/ukraina-1952185468.html

"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине

"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 11.06.2024

"Стерта с лица земли". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине

Украинская энергетическая система оказалась очень сильно ослаблена после российских ударов, пишет испанская газета País. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:49

2024-06-11T14:49

2024-06-11T14:49

специальная военная операция на украине

жкх

киевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

укрэнерго

герман галущенко

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украинская энергетическая система оказалась очень сильно ослаблена после российских ударов, пишет испанская газета País."Российская авиация уничтожила более половины генерирующих мощностей Украины. Политики, компании сектора и эксперты говорят, что ситуация будет ухудшаться и, скорее всего, станет драматической предстоящей зимой", — говорится в материале.Отмечается, что энергетический кризис — это проблема, которая оказывает еще большее давление на Владимира Зеленского. Это произошло в том числе и из-за того, что Украина пострадала от растущей нехватки зенитных боеприпасов, особенно американских ракет Patriot, пояснил автор публикации."В мае прошлого года Александра Кубракова уволили с поста министра инфраструктуры без каких-либо официальных объяснений. <…> Украинская пресса предположила, что президент использовал Кубракова в качестве козла отпущения. Двадцать шестого апреля министр подвергся более чем часовому допросу в Раде <…> депутаты упрекали его в том, что он не укрепил лучше электростанции, в частности Трипольскую ТЭС, главную в Киевской области, которая была стерта с лица земли", — резюмируется в статье.В апреле украинская компания "Центрэнерго" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.Раннее во вторник Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Берлине заявил, что управляемая им страна лишилась девяти гигаватт генерации энергии.В начале июня "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономить на свете. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

https://ria.ru/20240611/defitsit-1951973881.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950727921.html

киевская область

украина

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жкх, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, укрэнерго, герман галущенко, владимир зеленский, центрэнерго, украина