https://ria.ru/20240611/ukraina-1952180831.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 11.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщают во вторник о взрывах в Днепропетровске. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:31
2024-06-11T14:31
2024-06-11T14:31
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают во вторник о взрывах в Днепропетровске. "В Днепре (Днепропетровске - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240602/ukraina-1950033095.html
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в мире, днепропетровск, днепр (город), украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Днепр (город), Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске прогремели взрывы