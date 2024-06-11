https://ria.ru/20240611/ukraina-1952180831.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 11.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщают во вторник о взрывах в Днепропетровске. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:31

2024-06-11T14:31

2024-06-11T14:31

специальная военная операция на украине

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днепропетровск

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украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают во вторник о взрывах в Днепропетровске. "В Днепре (Днепропетровске - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240602/ukraina-1950033095.html

днепропетровск

днепр (город)

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в мире, днепропетровск, днепр (город), украина, вооруженные силы рф