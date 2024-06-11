https://ria.ru/20240611/ukraina-1952171982.html

Украина лишилась девяти гигаватт генерации энергии, заявил Зеленский

Украина лишилась девяти гигаватт генерации энергии, заявил Зеленский - РИА Новости, 11.06.2024

Украина лишилась девяти гигаватт генерации энергии, заявил Зеленский

Киев лишился девяти гигаватт генерации энергии, заявил Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Берлине. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:58

2024-06-11T13:58

2024-06-11T14:36

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

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вооруженные силы украины

укрэнерго

денис шмыгаль

киев

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Киев лишился девяти гигаватт генерации энергии, заявил Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Берлине."В результате ударов российских ракет и дронов уже уничтожено девять гигаватт мощностей. Притом что пик потребления энергии прошлой зимой был 18 гигаватт, половины уже не существует, <...> 80 процентов тепловой генерации Украины, треть гидрогенерации просто уничтожены", — сказал он в видео на своем Telegram-канале.По его словам, без кредитов и инвестиций украинские власти не смогут в ближайшие три-четыре месяца восстановить поврежденные объекты. Зеленский попросил о прямой финансовой помощи и призвал отдать оборудование с остановленных электростанций в Европе.Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в стране повреждены или уничтожены более 800 объектов теплоснабжения.В начале июня "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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https://ria.ru/20240603/dneproges-1950138087.html

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Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, в мире, вооруженные силы украины, укрэнерго, денис шмыгаль, киев, герман галущенко