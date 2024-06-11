Украина лишилась девяти гигаватт генерации энергии, заявил Зеленский
Зеленский: Украина лишилась девяти гигаватт генерации энергии
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Киев лишился девяти гигаватт генерации энергии, заявил Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Берлине.
"В результате ударов российских ракет и дронов уже уничтожено девять гигаватт мощностей. Притом что пик потребления энергии прошлой зимой был 18 гигаватт, половины уже не существует, <...> 80 процентов тепловой генерации Украины, треть гидрогенерации просто уничтожены", — сказал он в видео на своем Telegram-канале.
По его словам, без кредитов и инвестиций украинские власти не смогут в ближайшие три-четыре месяца восстановить поврежденные объекты. Зеленский попросил о прямой финансовой помощи и призвал отдать оборудование с остановленных электростанций в Европе.
Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в стране повреждены или уничтожены более 800 объектов теплоснабжения.
В начале июня "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.
В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко призывал население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.