Энергетик назвал продолжительность веерных отключений света на Украине
Харченко: первая зима без отключений света на Украине возможна в 2027 или 2028 г
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первая зима на Украине без отключений света возможна в 2027 или 2028 году, заявил в интервью директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.
"Мой прогноз - это отсутствие электричества зимой по 8-10 часов в день. Думаю, где-то в таком графике мы реально будем проходить зиму, (этот прогноз - ред.) на пару лет. Не то чтобы эта зима была исключением. При хорошем раскладе дел где-то через зиму, то есть 2027-2028 год, возможно, обойдется без отключений. Это при условии, что сойдется множество параметров", - сказал он в эфире информационно-политического портала "Новости Live".
По словам Харченко, самая плохая ситуация сложилась в Киеве из-за определенных особенностей методологии расчета доступной мощности. Эксперт пояснил, что Киев потребляет больше всего электроэнергии из-за огромной доли критической инфраструктуры. При этом бизнесу и частным потребителям почти ничего не остается.
С учетом прогнозируемого уровня генерации, которого энергосистема страны достигнет в октябре-ноябре, можно исключить ситуации "апокалиптического сценария", когда света не будет до 20 часов в сутки, заключил Харченко.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, энергосистема страны подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы к лету на Украине может возникнуть дефицит электроэнергии.
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