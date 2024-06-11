https://ria.ru/20240611/ukraina-1952138522.html

Энергетик назвал продолжительность веерных отключений света на Украине

Энергетик назвал продолжительность веерных отключений света на Украине - РИА Новости, 11.06.2024

Энергетик назвал продолжительность веерных отключений света на Украине

Первая зима на Украине без отключений света возможна в 2027 или 2028 году, заявил в интервью директор украинского центра исследований энергетики Александр... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:04

2024-06-11T12:04

2024-06-11T12:04

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первая зима на Украине без отключений света возможна в 2027 или 2028 году, заявил в интервью директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко. "Мой прогноз - это отсутствие электричества зимой по 8-10 часов в день. Думаю, где-то в таком графике мы реально будем проходить зиму, (этот прогноз - ред.) на пару лет. Не то чтобы эта зима была исключением. При хорошем раскладе дел где-то через зиму, то есть 2027-2028 год, возможно, обойдется без отключений. Это при условии, что сойдется множество параметров", - сказал он в эфире информационно-политического портала "Новости Live". По словам Харченко, самая плохая ситуация сложилась в Киеве из-за определенных особенностей методологии расчета доступной мощности. Эксперт пояснил, что Киев потребляет больше всего электроэнергии из-за огромной доли критической инфраструктуры. При этом бизнесу и частным потребителям почти ничего не остается. С учетом прогнозируемого уровня генерации, которого энергосистема страны достигнет в октябре-ноябре, можно исключить ситуации "апокалиптического сценария", когда света не будет до 20 часов в сутки, заключил Харченко. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, энергосистема страны подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы к лету на Украине может возникнуть дефицит электроэнергии.

https://ria.ru/20240528/ukrenergo-1948947140.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киев, запорожье, вооруженные силы украины, дтэк, в мире