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США сняли запрет на поставки вооружений нацбатальону "Азов"* - РИА Новости, 11.06.2024
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03:53 11.06.2024 (обновлено: 04:21 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952087533.html
США сняли запрет на поставки вооружений нацбатальону "Азов"*
США сняли запрет на поставки вооружений нацбатальону "Азов"* - РИА Новости, 11.06.2024
США сняли запрет на поставки вооружений нацбатальону "Азов"*
Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*, сообщила газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T03:53
2024-06-11T04:21
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*, сообщила газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент."Украинская 12-я бригада специального назначения "Азов"* прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную госдепартаментом", — процитировало издание американское внешнеполитическое ведомство.Закон запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.Госдепартамент заявил, что не нашел "никаких свидетельств" таких нарушений. Его представитель отказался сказать, когда был снят запрет и получили ли боевики "Азова" американское оружие.В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировал источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240610/vsu-1952071147.html
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в мире, сша, государственный департамент сша, украина, россия
В мире, США, Государственный департамент США, Украина, Россия
США сняли запрет на поставки вооружений нацбатальону "Азов"*

WP: власти США сняли запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов"

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*, сообщила газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент.
"Украинская 12-я бригада специального назначения "Азов"* прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную госдепартаментом", — процитировало издание американское внешнеполитическое ведомство.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"По всей линии фронта". Стало известно, что произошло с ВСУ
Вчера, 22:20
Закон запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.
Госдепартамент заявил, что не нашел "никаких свидетельств" таких нарушений. Его представитель отказался сказать, когда был снят запрет и получили ли боевики "Азова" американское оружие.
В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировал источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.
* Террористическая организация, запрещена в России
Истребители F-16 ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"Законные цели": в США забили тревогу из-за решения Киева
Вчера, 22:03
 
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