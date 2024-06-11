https://ria.ru/20240611/ukraina-1952087533.html

США сняли запрет на поставки вооружений нацбатальону "Азов"*

США сняли запрет на поставки вооружений нацбатальону "Азов"* - РИА Новости, 11.06.2024

США сняли запрет на поставки вооружений нацбатальону "Азов"*

Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*, сообщила газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T03:53

2024-06-11T03:53

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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*, сообщила газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент."Украинская 12-я бригада специального назначения "Азов"* прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную госдепартаментом", — процитировало издание американское внешнеполитическое ведомство.Закон запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.Госдепартамент заявил, что не нашел "никаких свидетельств" таких нарушений. Его представитель отказался сказать, когда был снят запрет и получили ли боевики "Азова" американское оружие.В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировал источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240610/vsu-1952071147.html

https://ria.ru/20240610/kiev-1952069567.html

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