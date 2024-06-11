https://ria.ru/20240611/ukraina-1952086038.html

Западные боеприпасы не доходят до ВСУ, заявил украинский пленный

Западные боеприпасы не доходят до ВСУ, заявил украинский пленный - РИА Новости, 11.06.2024

Западные боеприпасы не доходят до ВСУ, заявил украинский пленный

Выделяемое западными странами оружие и боеприпасы не доходят до украинских военнослужащих, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Журавель с... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T03:08

2024-06-11T03:08

2024-06-11T03:32

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

сергей лавров

дмитрий песков

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg

ГЕНИЧЕСК, 11 июн - РИА Новости. Выделяемое западными странами оружие и боеприпасы не доходят до украинских военнослужащих, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Журавель с позывным "Манюня". "По поводу, кстати, помощи, траншей США и прочее, то есть тоже странная вообще тема. Потому что говорят: "Вот нам дали!" Дали что-то, да? Но у нас, если начинаешь спрашивать артиллеристов даже банально, или кого-либо, они говорят: "Да у нас по два снаряда выпускаем. Там и тот по одному… То есть постоянно говорят - то выдали, то выдали, но у кого ни спросишь, никто не знает, где это вообще. И давали ли вообще. Вот. Поэтому, не знаю, вероятно, что где-то трошечки (немножко) нас обманули. Причем, возможно, даже крепко", - сообщил военнопленный. Журавель имеет воинскую специальность "огнеметчик". В плен сдался 25 мая 2024 года. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20240611/otvet-1952083899.html

https://ria.ru/20240610/vsu-1952071147.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, в мире