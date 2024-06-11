https://ria.ru/20240611/ugrozy-1952297550.html
Антонов рассказал об угрозах в адрес российского посольства в США
Антонов рассказал об угрозах в адрес российского посольства в США - РИА Новости, 11.06.2024
Антонов рассказал об угрозах в адрес российского посольства в США
Руководству российского посольства в США и рядовым дипломатам ежедневно поступают сообщения с угрозами, заявил глава дипмиссии РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T23:21
2024-06-11T23:21
2024-06-11T23:21
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Руководству российского посольства в США и рядовым дипломатам ежедневно поступают сообщения с угрозами, заявил глава дипмиссии РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Могу подтвердить, что сообщения с угрозами в адрес, например, российского посольства поступают практически ежедневно. Причем не только руководству, но и рядовым дипломатам", - говорится в распространенном посольством комментарии Антонова. Как заявил Антонов, власти США своей "русофобской политикой таким тенденциям только попустительствуют". "Так, мы прекрасно знаем, что в некоторых штатах, прежде всего на западном побережье, собираются группы выходцев с Украины и симпатизирующих Киеву релокантов из нашей страны. Кто-то молодежь пестует, муштрует, накачивает ядовитой пропагандой. Готовит к заброске на поле боя на Востоке Европы, а может быть, и к другим бандитским выходкам. На это тратятся большие деньги. И вряд ли организация подобных экстремистских ячеек проходит незамеченной для правоохранительных органов. Однако ничего не делается, несмотря на очевидные риски", - сообщил он. По словам Антонова, в мире продолжается рост террористической активности. "Это кошмарное явление отравляет жизнь гражданам в разных странах, причем Соединенные Штаты - не исключение", - отметил он.
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов
Антонов рассказал об угрозах в адрес российского посольства в США
Антонов: руководству посольства РФ в США и дипломатам регулярно поступают угрозы
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Руководству российского посольства в США и рядовым дипломатам ежедневно поступают сообщения с угрозами, заявил глава дипмиссии РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Могу подтвердить, что сообщения с угрозами в адрес, например, российского посольства поступают практически ежедневно. Причем не только руководству, но и рядовым дипломатам", - говорится в распространенном посольством комментарии Антонова.
Как заявил Антонов, власти США своей "русофобской политикой таким тенденциям только попустительствуют".
"Так, мы прекрасно знаем, что в некоторых штатах, прежде всего на западном побережье, собираются группы выходцев с Украины
и симпатизирующих Киеву
релокантов из нашей страны. Кто-то молодежь пестует, муштрует, накачивает ядовитой пропагандой. Готовит к заброске на поле боя на Востоке Европы, а может быть, и к другим бандитским выходкам. На это тратятся большие деньги. И вряд ли организация подобных экстремистских ячеек проходит незамеченной для правоохранительных органов. Однако ничего не делается, несмотря на очевидные риски", - сообщил он.
По словам Антонова, в мире продолжается рост террористической активности. "Это кошмарное явление отравляет жизнь гражданам в разных странах, причем Соединенные Штаты - не исключение", - отметил он.