https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952107611.html

Минобороны показало видео учений ядерных сил

Минобороны показало видео учений ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024

Минобороны показало видео учений ядерных сил

Минобороны РФ опубликовало во вторник видео второго этапа учений нестратегических ядерных сил. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:24

2024-06-11T09:24

2024-06-11T09:29

безопасность

россия

миг-31

ту-22

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало во вторник видео второго этапа учений нестратегических ядерных сил. На полутораминутном ролике показано выдвижение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Затем демонстрируется взлёт с взлётно-посадочной полосы истребителей МиГ-31, а также стратегических ракетоносцев Ту-22, кадры их полёта и возвращения на аэродром.

https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952103976.html

россия

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Кадры учений нестратегических ядерных сил Кадры учений нестратегических ядерных сил 2024-06-11T09:24 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, миг-31, ту-22