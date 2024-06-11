https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952107611.html
Минобороны показало видео учений ядерных сил
Минобороны показало видео учений ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024
Минобороны показало видео учений ядерных сил
Минобороны РФ опубликовало во вторник видео второго этапа учений нестратегических ядерных сил. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:24
2024-06-11T09:24
2024-06-11T09:29
безопасность
россия
миг-31
ту-22
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало во вторник видео второго этапа учений нестратегических ядерных сил. На полутораминутном ролике показано выдвижение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Затем демонстрируется взлёт с взлётно-посадочной полосы истребителей МиГ-31, а также стратегических ракетоносцев Ту-22, кадры их полёта и возвращения на аэродром.
https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952103976.html
россия
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Кадры учений нестратегических ядерных сил
Кадры учений нестратегических ядерных сил
2024-06-11T09:24
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PT1M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, миг-31, ту-22
Безопасность, Россия, МиГ-31, Ту-22
Минобороны показало видео учений ядерных сил
Минобороны опубликовало видео учений нестратегических ядерных сил