https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952103976.html

Минобороны назвало цель учений нестратегических ядерных сил

Минобороны назвало цель учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024

Минобороны назвало цель учений нестратегических ядерных сил

Второй этап учений нестратегических ядерных сил направлен на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:58

2024-06-11T08:58

2024-06-11T09:01

россия

белоруссия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

союзное государство

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Второй этап учений нестратегических ядерных сил направлен на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, сообщило Минобороны РФ. "Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства", - говорится в сообщении.

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), союзное государство