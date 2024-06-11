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Минобороны назвало цель учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024
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08:58 11.06.2024 (обновлено: 09:01 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952103976.html
Минобороны назвало цель учений нестратегических ядерных сил
Минобороны назвало цель учений нестратегических ядерных сил - РИА Новости, 11.06.2024
Минобороны назвало цель учений нестратегических ядерных сил
Второй этап учений нестратегических ядерных сил направлен на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T08:58
2024-06-11T09:01
россия
белоруссия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
союзное государство
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Второй этап учений нестратегических ядерных сил направлен на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, сообщило Минобороны РФ. "Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства", - говорится в сообщении.
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россия, белоруссия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), союзное государство
Россия, Белоруссия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Союзное государство
Минобороны назвало цель учений нестратегических ядерных сил

МО РФ: учения нестратегических ЯС направлены на защиту Союзного государства

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУчения по применению нестратегического ядерного оружия
Учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Второй этап учений нестратегических ядерных сил направлен на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии, сообщило Минобороны РФ.
"Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства", - говорится в сообщении.
Как проходит учение с применением нестратегического ядерного оружия
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Учение проходит по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Учение проходит по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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1 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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2 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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3 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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4 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанк

В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

© РИА Новости / Министерство обороны России
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5 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Президент назвал учение "плановой работой".

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Президент назвал учение "плановой работой".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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6 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, второй и третий этапы учения Москва и Минск проведут совместно.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, второй и третий этапы учения Москва и Минск проведут совместно.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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7 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Лукашенко добавил, что учение не нацелено против других стран.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Лукашенко добавил, что учение не нацелено против других стран.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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8 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации | Перейти в медиабанк

Как отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, цель учения заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Как отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, цель учения заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
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9 из 10
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимое учение стало вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада.

В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимое учение стало вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 10

Учение проходит по поручению президента России Владимира Путина под руководством Генерального штаба.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
1 из 10

Личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пускам.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 10

Бойцы подразделений авиации ВКС тренируются устанавливать специальные боевые части авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также проводить вылеты в назначенные районы патрулирования.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 10

Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
4 из 10

В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

© РИА Новости / Министерство обороны России
Перейти в медиабанк
5 из 10

Президент назвал учение "плановой работой".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 10

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, второй и третий этапы учения Москва и Минск проведут совместно.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
7 из 10

Лукашенко добавил, что учение не нацелено против других стран.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 10

Как отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, цель учения заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG.

© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
Перейти в медиабанк
9 из 10

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимое учение стало вынужденной мерой в ответ на агрессивную риторику Запада.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
РоссияБелоруссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Союзное государство
 
 
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