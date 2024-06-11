https://ria.ru/20240611/uchenie-1952106065.html
Минобороны раскрыло детали первого этапа учения с нестратегическим ЯО
Минобороны раскрыло детали первого этапа учения с нестратегическим ЯО - РИА Новости, 11.06.2024
Минобороны раскрыло детали первого этапа учения с нестратегическим ЯО
Ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали получение спецбоеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ими ракет и выдвижение в район... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:14
2024-06-11T09:14
2024-06-11T09:27
безопасность
россия
южный военный округ
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали получение спецбоеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ими ракет и выдвижение в район пусков, авиация - снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования в ходе первого этапа учения с нестратегическим ядерным оружием, сообщили в МО РФ. "Ранее в рамках первого этапа учения личным составом ракетных соединений Южного военного округа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", - говорится в сообщении. "Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отработали снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952103976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, южный военный округ, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Южный военный округ, Воздушно-космические силы России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны раскрыло детали первого этапа учения с нестратегическим ЯО
МО: ВКС отработали снаряжение ракетами "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали получение спецбоеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ими ракет и выдвижение в район пусков, авиация - снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования в ходе первого этапа учения с нестратегическим ядерным оружием, сообщили в МО РФ.
"Ранее в рамках первого этапа учения личным составом ракетных соединений Южного военного округа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", - говорится в сообщении.
"Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отработали снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", - добавили в МО РФ.