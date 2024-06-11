https://ria.ru/20240611/uchenie-1952106065.html

Минобороны раскрыло детали первого этапа учения с нестратегическим ЯО

Минобороны раскрыло детали первого этапа учения с нестратегическим ЯО - РИА Новости, 11.06.2024

Минобороны раскрыло детали первого этапа учения с нестратегическим ЯО

Ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали получение спецбоеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ими ракет и выдвижение в район... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:14

2024-06-11T09:14

2024-06-11T09:27

безопасность

россия

южный военный округ

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали получение спецбоеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ими ракет и выдвижение в район пусков, авиация - снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования в ходе первого этапа учения с нестратегическим ядерным оружием, сообщили в МО РФ. "Ранее в рамках первого этапа учения личным составом ракетных соединений Южного военного округа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", - говорится в сообщении. "Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отработали снаряжение учебными специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240611/ucheniya-1952103976.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, южный военный округ, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф)