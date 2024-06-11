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Актриса Троянова* поддержала призыв убивать русских детей - РИА Новости, 11.06.2024
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09:59 11.06.2024 (обновлено: 13:31 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/troyanova-1952115105.html
Актриса Троянова* поддержала призыв убивать русских детей
Актриса Троянова* поддержала призыв убивать русских детей - РИА Новости, 11.06.2024
Актриса Троянова* поддержала призыв убивать русских детей
Актриса Яна Троянова* в интервью "Новой газете — Европа"** заявила, что согласна с призывом убивать русских детей. "Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:59
2024-06-11T13:31
россия
яна троянова
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Актриса Яна Троянова* в интервью "Новой газете — Европа"** заявила, что согласна с призывом убивать русских детей. "Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей". Или как украинцы говорят: "Хороший русский — мертвый русский", — сказала она.Позже стало известно, что вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить эти высказывания актрисы.Как отмечала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, западный мир и находящиеся под его влиянием организации захвачены "беспрецедентной русофобией", принимающей все более агрессивные формы. Русофобия стала частью государственной политики США и других западных государств, массовые нарушения прав россиян происходят сегодня при поддержке и молчаливом согласии мирового сообщества, подчеркнула омбудсмен. По словам президента Владимира Путина, в Европе русофобия продвигается как государственная политика, а неонацисты в некоторых странах взяли на вооружение методы гитлеровцев.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Организация, признанная нежелательной в России.
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россия, яна троянова
Россия, Яна Троянова
Актриса Троянова* поддержала призыв убивать русских детей

Актриса Троянова согласилась с призывом убивать русских детей

Актриса Яна Троянова* во время интервью. Кадр видео
Актриса Яна Троянова* во время интервью. Кадр видео
Актриса Яна Троянова* во время интервью. Кадр видео
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Актриса Яна Троянова* в интервью "Новой газете — Европа"** заявила, что согласна с призывом убивать русских детей.

"Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей". Или как украинцы говорят: "Хороший русский — мертвый русский", — сказала она.
Позже стало известно, что вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить эти высказывания актрисы.

Троянова* получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга". В ноябре 2023 года Минюст включил ее в реестр иноагентов за распространение фейков о решениях и политике российских властей, заявления против СВО и выступления на информационных площадках иностранных СМИ и иноагентов. Сейчас актриса живет во Франции.

Как отмечала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, западный мир и находящиеся под его влиянием организации захвачены "беспрецедентной русофобией", принимающей все более агрессивные формы. Русофобия стала частью государственной политики США и других западных государств, массовые нарушения прав россиян происходят сегодня при поддержке и молчаливом согласии мирового сообщества, подчеркнула омбудсмен.
По словам президента Владимира Путина, в Европе русофобия продвигается как государственная политика, а неонацисты в некоторых странах взяли на вооружение методы гитлеровцев.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** Организация, признанная нежелательной в России.
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РоссияЯна Троянова
 
 
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