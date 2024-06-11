https://ria.ru/20240611/trevoga-1952115671.html

Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев звучат в Хайфе

Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев звучат в Хайфе - РИА Новости, 11.06.2024

Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев звучат в Хайфе

Сирены тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, впервые с января прозвучали в крупнейшем израильском северном портовом городе Хайфа, сообщила... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T10:04

2024-06-11T10:04

2024-06-11T10:59

хайфа

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июн - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, впервые с января прозвучали в крупнейшем израильском северном портовом городе Хайфа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали в Хайфе на севере Израиля", - говорится в сообщении.Позднее армейская пресс-служба сообщила, что сирены в Хайфе были активированы из-за запуска ракеты-перехватчика по цели, которая была признана "ложной идентификацией" и возможного падения осколков в этом районе."Инцидент расследуется", - сообщили военные.В начале года армейская пресс-служба сообщала о нескольких перехватах подозрительных воздушных целей в прибрежной зоне в районе Хайфы.

https://ria.ru/20240611/konflikt-1915630213.html

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хайфа, в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году