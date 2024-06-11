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Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев звучат в Хайфе - РИА Новости, 11.06.2024
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10:04 11.06.2024 (обновлено: 10:59 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/trevoga-1952115671.html
Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев звучат в Хайфе
Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев звучат в Хайфе - РИА Новости, 11.06.2024
Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев звучат в Хайфе
Сирены тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, впервые с января прозвучали в крупнейшем израильском северном портовом городе Хайфа, сообщила... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:04
2024-06-11T10:59
хайфа
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июн - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, впервые с января прозвучали в крупнейшем израильском северном портовом городе Хайфа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали в Хайфе на севере Израиля", - говорится в сообщении.Позднее армейская пресс-служба сообщила, что сирены в Хайфе были активированы из-за запуска ракеты-перехватчика по цели, которая была признана "ложной идентификацией" и возможного падения осколков в этом районе."Инцидент расследуется", - сообщили военные.В начале года армейская пресс-служба сообщала о нескольких перехватах подозрительных воздушных целей в прибрежной зоне в районе Хайфы.
https://ria.ru/20240611/konflikt-1915630213.html
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хайфа, в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хайфа, В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сирены воздушной тревоги впервые за несколько месяцев звучат в Хайфе

Сирены воздушной тревоги звучат в крупнейшем северном израильском городе Хайфа

© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО Patriot израильской армии
Комплекс ПВО Patriot израильской армии - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Комплекс ПВО Patriot израильской армии. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июн - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, впервые с января прозвучали в крупнейшем израильском северном портовом городе Хайфа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали в Хайфе на севере Израиля", - говорится в сообщении.
Позднее армейская пресс-служба сообщила, что сирены в Хайфе были активированы из-за запуска ракеты-перехватчика по цели, которая была признана "ложной идентификацией" и возможного падения осколков в этом районе.
"Инцидент расследуется", - сообщили военные.
В начале года армейская пресс-служба сообщала о нескольких перехватах подозрительных воздушных целей в прибрежной зоне в районе Хайфы.
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