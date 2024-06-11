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Владимир Ефимов: трасса Мамыри - Пенино - Шарапово готова на 80% - РИА Новости, 11.06.2024
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14:05 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/trassa-1952078303.html
Владимир Ефимов: трасса Мамыри - Пенино - Шарапово готова на 80%
Владимир Ефимов: трасса Мамыри - Пенино - Шарапово готова на 80% - РИА Новости, 11.06.2024
Владимир Ефимов: трасса Мамыри - Пенино - Шарапово готова на 80%
В 2024 году в Москве в рамках Адресной инвестиционной программы планируется завершить первую очередь трассы Мамыри - Пенино - Шарапово, она готова на 80%,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:05
2024-06-11T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В 2024 году в Москве в рамках Адресной инвестиционной программы планируется завершить первую очередь трассы Мамыри - Пенино - Шарапово, она готова на 80%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Протяженность трассы Мамыри - Пенино - Шарапово составит 8,2 километра. Она позволит существенно снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок и улучшить транспортную доступность сразу нескольких населенных пунктов ТиНАО, среди которых - Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино. В настоящий момент готовность объекта превысила уже 80%", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Он добавил, что до конца 2026 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов в рамках Адресной инвестиционной программы введут в эксплуатацию еще более 100 километров дорог.Сама же трасса соединит магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, М3 "Украина" - Сосенки - Ямонтово и М3 "Украина" - Середнево - Марьино - Десна. Открыть движение по ней планируется до конца 2024 года.Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в 2024 году также планируется завершить два этапа обновления улично-дорожной сети района Троицк, в рамках которых построят и реконструируют шесть объектов и более 10 километров автодорог и улиц.Кроме того, до конца года планируется закончить строительно-монтажные работы по развитию улично-дорожной сети поселка "Мосрентген" и завершить обновление местных автодорог в Коммунарке.
https://ria.ru/20240610/efimov-1951557797.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Владимир Ефимов: трасса Мамыри - Пенино - Шарапово готова на 80%

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В 2024 году в Москве в рамках Адресной инвестиционной программы планируется завершить первую очередь трассы Мамыри - Пенино - Шарапово, она готова на 80%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Протяженность трассы Мамыри - Пенино - Шарапово составит 8,2 километра. Она позволит существенно снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок и улучшить транспортную доступность сразу нескольких населенных пунктов ТиНАО, среди которых - Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино. В настоящий момент готовность объекта превысила уже 80%", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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Он добавил, что до конца 2026 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов в рамках Адресной инвестиционной программы введут в эксплуатацию еще более 100 километров дорог.
Сама же трасса соединит магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, М3 "Украина" - Сосенки - Ямонтово и М3 "Украина" - Середнево - Марьино - Десна. Открыть движение по ней планируется до конца 2024 года.
Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в 2024 году также планируется завершить два этапа обновления улично-дорожной сети района Троицк, в рамках которых построят и реконструируют шесть объектов и более 10 километров автодорог и улиц.
Кроме того, до конца года планируется закончить строительно-монтажные работы по развитию улично-дорожной сети поселка "Мосрентген" и завершить обновление местных автодорог в Коммунарке.
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