https://ria.ru/20240611/trassa-1952078303.html

Владимир Ефимов: трасса Мамыри - Пенино - Шарапово готова на 80%

Владимир Ефимов: трасса Мамыри - Пенино - Шарапово готова на 80% - РИА Новости, 11.06.2024

Владимир Ефимов: трасса Мамыри - Пенино - Шарапово готова на 80%

В 2024 году в Москве в рамках Адресной инвестиционной программы планируется завершить первую очередь трассы Мамыри - Пенино - Шарапово, она готова на 80%,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:05

2024-06-11T14:05

2024-06-11T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В 2024 году в Москве в рамках Адресной инвестиционной программы планируется завершить первую очередь трассы Мамыри - Пенино - Шарапово, она готова на 80%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Протяженность трассы Мамыри - Пенино - Шарапово составит 8,2 километра. Она позволит существенно снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок и улучшить транспортную доступность сразу нескольких населенных пунктов ТиНАО, среди которых - Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино. В настоящий момент готовность объекта превысила уже 80%", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Он добавил, что до конца 2026 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов в рамках Адресной инвестиционной программы введут в эксплуатацию еще более 100 километров дорог.Сама же трасса соединит магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, М3 "Украина" - Сосенки - Ямонтово и М3 "Украина" - Середнево - Марьино - Десна. Открыть движение по ней планируется до конца 2024 года.Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в 2024 году также планируется завершить два этапа обновления улично-дорожной сети района Троицк, в рамках которых построят и реконструируют шесть объектов и более 10 километров автодорог и улиц.Кроме того, до конца года планируется закончить строительно-монтажные работы по развитию улично-дорожной сети поселка "Мосрентген" и завершить обновление местных автодорог в Коммунарке.

https://ria.ru/20240610/efimov-1951557797.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы