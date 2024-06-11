Владимир Ефимов: трасса Мамыри - Пенино - Шарапово готова на 80%
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В 2024 году в Москве в рамках Адресной инвестиционной программы планируется завершить первую очередь трассы Мамыри - Пенино - Шарапово, она готова на 80%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Протяженность трассы Мамыри - Пенино - Шарапово составит 8,2 километра. Она позволит существенно снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок и улучшить транспортную доступность сразу нескольких населенных пунктов ТиНАО, среди которых - Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино. В настоящий момент готовность объекта превысила уже 80%", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Он добавил, что до конца 2026 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов в рамках Адресной инвестиционной программы введут в эксплуатацию еще более 100 километров дорог.
Сама же трасса соединит магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, М3 "Украина" - Сосенки - Ямонтово и М3 "Украина" - Середнево - Марьино - Десна. Открыть движение по ней планируется до конца 2024 года.
Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в 2024 году также планируется завершить два этапа обновления улично-дорожной сети района Троицк, в рамках которых построят и реконструируют шесть объектов и более 10 километров автодорог и улиц.
Кроме того, до конца года планируется закончить строительно-монтажные работы по развитию улично-дорожной сети поселка "Мосрентген" и завершить обновление местных автодорог в Коммунарке.