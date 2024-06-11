https://ria.ru/20240611/tokio-1952092363.html

На День России в посольство в Токио приехали более 50 глав дипмиссий

На День России в посольство в Токио приехали более 50 глав дипмиссий - РИА Новости, 11.06.2024

На День России в посольство в Токио приехали более 50 глав дипмиссий

Очередь гостей, приехавших на приём в честь российского государственного праздника и пожелавших лично поприветствовать посла России Николая Ноздрева,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T06:19

2024-06-11T06:19

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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Очередь гостей, приехавших на приём в честь российского государственного праздника и пожелавших лично поприветствовать посла России Николая Ноздрева, выстроилась от самого входа в здание и заняла фойе и всю лестницу на второй этаж, сообщает корреспондент РИА Новости. Более 50 руководителей посольств иностранных государств в Японии и более 350 гостей приехали на празднование Дня России в дипмиссию в Токио. В числе гостей корреспондент РИА Новости заметила экс-премьер-министра Японии Юкио Хатояму, депутата парламента Мунэо Сузуки, а также известных общественных деятелей, журналистов, представителей культуры и спорта. В прошлом году празднование посетили 37 руководителей посольств и 300 гостей.

https://ria.ru/20240610/prazdnik-1952004848.html

https://ria.ru/20240608/prazdnik-1869240397.html

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япония, россия, токио, юкио хатояма, в мире