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На День России в посольство в Токио приехали более 50 глав дипмиссий
На День России в посольство в Токио приехали более 50 глав дипмиссий - РИА Новости, 11.06.2024
На День России в посольство в Токио приехали более 50 глав дипмиссий
Очередь гостей, приехавших на приём в честь российского государственного праздника и пожелавших лично поприветствовать посла России Николая Ноздрева,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T06:19
2024-06-11T06:19
2024-06-11T06:19
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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Очередь гостей, приехавших на приём в честь российского государственного праздника и пожелавших лично поприветствовать посла России Николая Ноздрева, выстроилась от самого входа в здание и заняла фойе и всю лестницу на второй этаж, сообщает корреспондент РИА Новости. Более 50 руководителей посольств иностранных государств в Японии и более 350 гостей приехали на празднование Дня России в дипмиссию в Токио. В числе гостей корреспондент РИА Новости заметила экс-премьер-министра Японии Юкио Хатояму, депутата парламента Мунэо Сузуки, а также известных общественных деятелей, журналистов, представителей культуры и спорта. В прошлом году празднование посетили 37 руководителей посольств и 300 гостей.
https://ria.ru/20240610/prazdnik-1952004848.html
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япония, россия, токио, юкио хатояма, в мире
Япония, Россия, Токио, Юкио Хатояма, В мире
На День России в посольство в Токио приехали более 50 глав дипмиссий
На День России в посольство в Токио приехали более 350 гостей, заняв все фойе