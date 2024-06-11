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На День России в посольство в Токио приехали более 50 глав дипмиссий - РИА Новости, 11.06.2024
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06:19 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/tokio-1952092363.html
На День России в посольство в Токио приехали более 50 глав дипмиссий
На День России в посольство в Токио приехали более 50 глав дипмиссий - РИА Новости, 11.06.2024
На День России в посольство в Токио приехали более 50 глав дипмиссий
Очередь гостей, приехавших на приём в честь российского государственного праздника и пожелавших лично поприветствовать посла России Николая Ноздрева,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T06:19
2024-06-11T06:19
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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Очередь гостей, приехавших на приём в честь российского государственного праздника и пожелавших лично поприветствовать посла России Николая Ноздрева, выстроилась от самого входа в здание и заняла фойе и всю лестницу на второй этаж, сообщает корреспондент РИА Новости. Более 50 руководителей посольств иностранных государств в Японии и более 350 гостей приехали на празднование Дня России в дипмиссию в Токио. В числе гостей корреспондент РИА Новости заметила экс-премьер-министра Японии Юкио Хатояму, депутата парламента Мунэо Сузуки, а также известных общественных деятелей, журналистов, представителей культуры и спорта. В прошлом году празднование посетили 37 руководителей посольств и 300 гостей.
https://ria.ru/20240610/prazdnik-1952004848.html
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япония, россия, токио, юкио хатояма, в мире
Япония, Россия, Токио, Юкио Хатояма, В мире
На День России в посольство в Токио приехали более 50 глав дипмиссий

На День России в посольство в Токио приехали более 350 гостей, заняв все фойе

© AP Photo / Shizuo KambayashiЗдание посольства России в Токио, Япония
Здание посольства России в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Здание посольства России в Токио, Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Очередь гостей, приехавших на приём в честь российского государственного праздника и пожелавших лично поприветствовать посла России Николая Ноздрева, выстроилась от самого входа в здание и заняла фойе и всю лестницу на второй этаж, сообщает корреспондент РИА Новости.
Более 50 руководителей посольств иностранных государств в Японии и более 350 гостей приехали на празднование Дня России в дипмиссию в Токио.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
В Кремле не планируют торжественного приема ко Дню России
Вчера, 16:53
В числе гостей корреспондент РИА Новости заметила экс-премьер-министра Японии Юкио Хатояму, депутата парламента Мунэо Сузуки, а также известных общественных деятелей, журналистов, представителей культуры и спорта.
В прошлом году празднование посетили 37 руководителей посольств и 300 гостей.
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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8 июня, 13:57
 
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