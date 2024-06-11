Рейтинг@Mail.ru
С начала СВО в центральной части России предотвратили 134 теракта - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 11.06.2024 (обновлено: 12:07 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/terakty-1952136608.html
С начала СВО в центральной части России предотвратили 134 теракта
С начала СВО в центральной части России предотвратили 134 теракта - РИА Новости, 11.06.2024
С начала СВО в центральной части России предотвратили 134 теракта
С начала специальной военной операции в центральной части России предотвращено 134 теракта и диверсии, а также пресечена деятельность 32 террористических ячеек, РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T11:55
2024-06-11T12:07
россия
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564979618_0:102:3077:1833_1920x0_80_0_0_0c00fc3f2899ed3e710409664dd763b9.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. С начала специальной военной операции в центральной части России предотвращено 134 теракта и диверсии, а также пресечена деятельность 32 террористических ячеек, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). Отмечается, что во вторник в Москве прошло заседание НАК под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова, были рассмотрены вопросы профилактики террористических угроз в ЦФО и меры по повышению ее эффективности в условиях специальной военной операции. "С начала проведения СВО правоохранительными органами на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступления. Пресечена деятельность 32 ячеек МТО, не допущено совершение восьми терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центральноазиатского региона", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240607/fsb-1951292720.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564979618_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_edec3331dba3ec80b5b310181ad4ce08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
С начала СВО в центральной части России предотвратили 134 теракта

НАК: с 2022 года в центральной части России предотвратили 134 теракта и диверсии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. С начала специальной военной операции в центральной части России предотвращено 134 теракта и диверсии, а также пресечена деятельность 32 террористических ячеек, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Отмечается, что во вторник в Москве прошло заседание НАК под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова, были рассмотрены вопросы профилактики террористических угроз в ЦФО и меры по повышению ее эффективности в условиях специальной военной операции.
"С начала проведения СВО правоохранительными органами на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступления. Пресечена деятельность 32 ячеек МТО, не допущено совершение восьми терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центральноазиатского региона", - говорится в сообщении.
Задержание мужчины, готовившего теракт на железной дороге в Тюмени
В Тюмени задержали мужчину, пытавшегося пустить под откос поезд
7 июня, 12:31
 
РоссияАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала