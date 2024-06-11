https://ria.ru/20240611/terakty-1952136608.html

С начала СВО в центральной части России предотвратили 134 теракта

С начала СВО в центральной части России предотвратили 134 теракта - РИА Новости, 11.06.2024

С начала СВО в центральной части России предотвратили 134 теракта

С начала специальной военной операции в центральной части России предотвращено 134 теракта и диверсии, а также пресечена деятельность 32 террористических ячеек, РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:55

2024-06-11T11:55

2024-06-11T12:07

россия

александр бортников

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. С начала специальной военной операции в центральной части России предотвращено 134 теракта и диверсии, а также пресечена деятельность 32 террористических ячеек, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). Отмечается, что во вторник в Москве прошло заседание НАК под руководством его председателя, директора ФСБ России Александра Бортникова, были рассмотрены вопросы профилактики террористических угроз в ЦФО и меры по повышению ее эффективности в условиях специальной военной операции. "С начала проведения СВО правоохранительными органами на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступления. Пресечена деятельность 32 ячеек МТО, не допущено совершение восьми терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центральноазиатского региона", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240607/fsb-1951292720.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность