https://ria.ru/20240611/tarkovskaya-1952169420.html
Умерла сестра Андрея Тарковского
Умерла сестра Андрея Тарковского - РИА Новости, 11.06.2024
Умерла сестра Андрея Тарковского
Сестра режиссера Андрея Тарковского — вдохновитель кинофестиваля "Зеркало" Марина Тарковская умерла в возрасте 89 лет, сообщила экс-заместитель главы... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:48
2024-06-11T13:48
2024-06-11T14:33
культура
россия
новости культуры
ивановская область
андрей тарковский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62409/88/624098830_0:94:3197:1892_1920x0_80_0_0_032bcfcb9a2140bb6c6b419f33ec7fba.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сестра режиссера Андрея Тарковского — вдохновитель кинофестиваля "Зеркало" Марина Тарковская умерла в возрасте 89 лет, сообщила экс-заместитель главы департамента культуры Ивановской области Надежда Свиязова в соцсети "ВКонтакте". "Ушла из жизни Марина Арсениевна Тарковская. <...> Духовный вдохновитель и стержень в течение многих лет МКФ "Зеркало" имени Андрея Тарковского, дочь великого российского поэта Арсения Тарковского и сестра великого кинорежиссера Андрея Тарковского, автор многих книг об Арсении и Андрее Тарковских. <...> Поистине невосполнимая утрата", — написала она.В Союзе кинематографистов России подтвердили РИА Новости информацию о смерти писательницы. Тарковская — мемуарист и биограф отца и брата, автор книг "Осколки зеркала" (2018), "Арсений Тарковский: судьба моя сгорела между строк" (2009), "Воспоминание об Андрее", "Теперь у нас новый адрес" (2014), а также составитель сборников "Я жил и пел когда-то…": воспоминания о поэте Арсении Тарковском" (1999), "О Тарковском. Воспоминания в двух книгах" (2002). Она снялась в документальных фильмах "Рерберг и Тарковский: Обратная сторона "Сталкера" (2009) и "Дом Марины" (2012).
россия
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62409/88/624098830_453:0:3197:2058_1920x0_80_0_0_50be2a99e4e9ee15b1aa656fff3c1bdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости культуры, ивановская область, андрей тарковский
Культура, Россия, Новости культуры, Ивановская область, Андрей Тарковский
Умерла сестра Андрея Тарковского
Сестра режиссера Тарковского Марина умерла в возрасте 89 лет
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Сестра режиссера Андрея Тарковского — вдохновитель кинофестиваля "Зеркало" Марина Тарковская умерла в возрасте 89 лет, сообщила экс-заместитель главы департамента культуры Ивановской области Надежда Свиязова в соцсети "ВКонтакте".
"Ушла из жизни Марина Арсениевна Тарковская. <...> Духовный вдохновитель и стержень в течение многих лет МКФ "Зеркало" имени Андрея Тарковского, дочь великого российского поэта Арсения Тарковского и сестра великого кинорежиссера Андрея Тарковского, автор многих книг об Арсении и Андрее Тарковских. <...> Поистине невосполнимая утрата", — написала она.
В Союзе кинематографистов России
подтвердили РИА Новости информацию о смерти писательницы.
Тарковская — мемуарист и биограф отца и брата, автор книг "Осколки зеркала" (2018), "Арсений Тарковский: судьба моя сгорела между строк" (2009), "Воспоминание об Андрее", "Теперь у нас новый адрес" (2014), а также составитель сборников "Я жил и пел когда-то…": воспоминания о поэте Арсении Тарковском" (1999), "О Тарковском. Воспоминания в двух книгах" (2002).
Она снялась в документальных фильмах "Рерберг и Тарковский: Обратная сторона "Сталкера" (2009) и "Дом Марины" (2012).