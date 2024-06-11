https://ria.ru/20240611/tarkovskaya-1952169420.html

Умерла сестра Андрея Тарковского

Умерла сестра Андрея Тарковского - РИА Новости, 11.06.2024

Умерла сестра Андрея Тарковского

Сестра режиссера Андрея Тарковского — вдохновитель кинофестиваля "Зеркало" Марина Тарковская умерла в возрасте 89 лет, сообщила экс-заместитель главы... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:48

2024-06-11T13:48

2024-06-11T14:33

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ивановская область

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сестра режиссера Андрея Тарковского — вдохновитель кинофестиваля "Зеркало" Марина Тарковская умерла в возрасте 89 лет, сообщила экс-заместитель главы департамента культуры Ивановской области Надежда Свиязова в соцсети "ВКонтакте". "Ушла из жизни Марина Арсениевна Тарковская. <...> Духовный вдохновитель и стержень в течение многих лет МКФ "Зеркало" имени Андрея Тарковского, дочь великого российского поэта Арсения Тарковского и сестра великого кинорежиссера Андрея Тарковского, автор многих книг об Арсении и Андрее Тарковских. <...> Поистине невосполнимая утрата", — написала она.В Союзе кинематографистов России подтвердили РИА Новости информацию о смерти писательницы. Тарковская — мемуарист и биограф отца и брата, автор книг "Осколки зеркала" (2018), "Арсений Тарковский: судьба моя сгорела между строк" (2009), "Воспоминание об Андрее", "Теперь у нас новый адрес" (2014), а также составитель сборников "Я жил и пел когда-то…": воспоминания о поэте Арсении Тарковском" (1999), "О Тарковском. Воспоминания в двух книгах" (2002). Она снялась в документальных фильмах "Рерберг и Тарковский: Обратная сторона "Сталкера" (2009) и "Дом Марины" (2012).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, новости культуры, ивановская область, андрей тарковский