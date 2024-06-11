Рейтинг@Mail.ru
Умерла сестра Андрея Тарковского - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:48 11.06.2024 (обновлено: 14:33 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/tarkovskaya-1952169420.html
Умерла сестра Андрея Тарковского
Умерла сестра Андрея Тарковского - РИА Новости, 11.06.2024
Умерла сестра Андрея Тарковского
Сестра режиссера Андрея Тарковского — вдохновитель кинофестиваля "Зеркало" Марина Тарковская умерла в возрасте 89 лет, сообщила экс-заместитель главы... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:48
2024-06-11T14:33
культура
россия
новости культуры
ивановская область
андрей тарковский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62409/88/624098830_0:94:3197:1892_1920x0_80_0_0_032bcfcb9a2140bb6c6b419f33ec7fba.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сестра режиссера Андрея Тарковского — вдохновитель кинофестиваля "Зеркало" Марина Тарковская умерла в возрасте 89 лет, сообщила экс-заместитель главы департамента культуры Ивановской области Надежда Свиязова в соцсети "ВКонтакте". "Ушла из жизни Марина Арсениевна Тарковская. &lt;...&gt; Духовный вдохновитель и стержень в течение многих лет МКФ "Зеркало" имени Андрея Тарковского, дочь великого российского поэта Арсения Тарковского и сестра великого кинорежиссера Андрея Тарковского, автор многих книг об Арсении и Андрее Тарковских. &lt;...&gt; Поистине невосполнимая утрата", — написала она.В Союзе кинематографистов России подтвердили РИА Новости информацию о смерти писательницы. Тарковская — мемуарист и биограф отца и брата, автор книг "Осколки зеркала" (2018), "Арсений Тарковский: судьба моя сгорела между строк" (2009), "Воспоминание об Андрее", "Теперь у нас новый адрес" (2014), а также составитель сборников "Я жил и пел когда-то…": воспоминания о поэте Арсении Тарковском" (1999), "О Тарковском. Воспоминания в двух книгах" (2002). Она снялась в документальных фильмах "Рерберг и Тарковский: Обратная сторона "Сталкера" (2009) и "Дом Марины" (2012).
россия
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62409/88/624098830_453:0:3197:2058_1920x0_80_0_0_50be2a99e4e9ee15b1aa656fff3c1bdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новости культуры, ивановская область, андрей тарковский
Культура, Россия, Новости культуры, Ивановская область, Андрей Тарковский
Умерла сестра Андрея Тарковского

Сестра режиссера Тарковского Марина умерла в возрасте 89 лет

© РИА Новости / Владимир АстапковичСестра режиссера Андрея Тарковского Марина Тарковская (на переднем плане)
Сестра режиссера Андрея Тарковского Марина Тарковская (на переднем плане) - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Сестра режиссера Андрея Тарковского Марина Тарковская (на переднем плане). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сестра режиссера Андрея Тарковского — вдохновитель кинофестиваля "Зеркало" Марина Тарковская умерла в возрасте 89 лет, сообщила экс-заместитель главы департамента культуры Ивановской области Надежда Свиязова в соцсети "ВКонтакте".
"Ушла из жизни Марина Арсениевна Тарковская. <...> Духовный вдохновитель и стержень в течение многих лет МКФ "Зеркало" имени Андрея Тарковского, дочь великого российского поэта Арсения Тарковского и сестра великого кинорежиссера Андрея Тарковского, автор многих книг об Арсении и Андрее Тарковских. <...> Поистине невосполнимая утрата", — написала она.
В Союзе кинематографистов России подтвердили РИА Новости информацию о смерти писательницы.
Тарковская — мемуарист и биограф отца и брата, автор книг "Осколки зеркала" (2018), "Арсений Тарковский: судьба моя сгорела между строк" (2009), "Воспоминание об Андрее", "Теперь у нас новый адрес" (2014), а также составитель сборников "Я жил и пел когда-то…": воспоминания о поэте Арсении Тарковском" (1999), "О Тарковском. Воспоминания в двух книгах" (2002).
Она снялась в документальных фильмах "Рерберг и Тарковский: Обратная сторона "Сталкера" (2009) и "Дом Марины" (2012).
 
КультураРоссияНовости культурыИвановская областьАндрей Тарковский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала